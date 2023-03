buhl-paperform GmbH setzt mit neuem Werk in Haiger auf nachhaltige Verpackungslösungen

(wS/bp) Haiger 14.03.2023 | Die buhl-paperform GmbH legt den Grundstein für eine grünere Zukunft. Als führender Hersteller innovativer und ökologisch wertvoller Faserguss Verpackungslösungen, feiert das Unternehmen am Donnerstag, der 9. März 2023, den Spatenstich, um den Baubeginn für sein neues, hochmodernes Werk in Haiger zu markieren.

Die neue Fabrik wird eine Fläche von 9.500 Quadratmetern umfassen und mit den neuesten Maschinen ausgestattet sein, um die Produktion hochwertiger und nachhaltiger Verpackungsmaterialien zu unterstützen. Gleichzeitig verfügt das Werk über zukunftsweisende Technologien, die einen langfristigen Nutzen versprechen.

An der Grundsteinlegung nahmen eine Reihe wichtiger Persönlichkeiten teil, darunter der Bürgermeister von Haiger, Mario Schramm sowie die Geschäftsführer, Christoph Buhl und Johannes Keßler, der buhl-paperform GmbH. In einer Rede drückt Schramm seine Begeisterung über die neue Anlage im Industriegebiet Kalteiche aus. Er sei erfreut, die buhl-paperform GmbH überzeugt zu haben, das neue Werk am Standort Haiger Kalteiche zu errichten – ein Unternehmen mit Innovationsgeist, bei dem Nachhaltigkeit an oberster Stelle steht. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Der Bau des neuen Werks soll weitere Arbeitsplätze in der Region schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln und die stetig wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen befriedigen.

„Wir freuen uns über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen am Projekt beteiligten Parteien und bedanken uns für die bisherige Unterstützung sowie die konstruktiven Gedanken und Ansätze, insbesondere der Bauunternehmung GÜNTHER GmbH & Co. KG, die die Planung vorangetrieben haben und zukunftsfähig machen. Mit der zugrundeliegenden Infrastruktur sind wir bereits jetzt für die Zukunft gerüstet“ so Christoph Buhl.

Die Fertigstellung der neuen Fabrik wird für Ende 2023 erwartet, die vollständige Produktion soll kurz darauf aufgenommen werden. Die buhl-paperform GmbH freut sich auf die vielen Möglichkeiten, die diese neue Anlage mit sich bringen wird, und auf die positiven Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft haben wird.

Elmar Siebel (Günther GmbH & Co.KG), Benjamin R. Batz (Architekturbüro Batz), Markus Keggenhof (Sparkasse Burbach), Sebastian Blasche (Sparkasse Siegen), Marco Keil (Sparkasse Burbach), Christoph Buhl (buhl-paperform GmbH) Johannes Keßler (buhl-paperform GmbH), André Münker (Stadt Haiger), Mario Schramm (Bürgermeister Stadt Haiger), Alexander Cunz (IHK Lahn-Dill), Stefan Ginsberg (MIGI Beteiligungs GmbH)