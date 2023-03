Circus Trumpf gastiert vom 23.03. bis zum 02. April 2023 in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 22.03.2023 | Der Circus Trumpf lädt Sie herzlich ein, unsere neueste Attraktion zu erleben: Elsa & Olaf! Diese beiden außergewöhnlichen Künstler werden Sie in ihren Bann ziehen und begeistern. Vom 23.03. bis zum 02. April 2023 können Sie Elsa & Olaf live in Kreuztal in der Straße am Heugraben erleben.

Besonders lohnt sich ein Besuch am Donnerstag, unserem Familientag! An diesem Tag zahlen Erwachsene Kinderpreise, was die ideale Gelegenheit bietet, die ganze Familie mitzubringen und gemeinsam einen unvergesslichen Tag im Circus Trumpf zu verbringen.

Unser Zelt ist gut temperiert, sodass auch an kälteren Tagen eine angenehme Atmosphäre herrscht. Für die kleinen Kinder bieten wir nach der Vorstellung noch ein besonderes Highlight: Ponyreiten! Was gibt es Schöneres, als nach einer fantastischen Vorstellung noch ein kleines Abenteuer auf dem Rücken eines Ponys zu erleben?

Wir versprechen Ihnen einen unvergesslichen Tag voller Spaß, Spannung und Unterhaltung. Seien Sie dabei, wenn Elsa & Olaf ihr Können zeigen und das Publikum begeistern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Circus Trumpf!