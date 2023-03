Defekte Haushaltsgeräte reparieren – und Nistkästen bauen. Beides ist möglich in den KlimaWelten Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 23.03.2023 | Am Samstag den 25.03. öffnet zur gewohnten Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr das Repair Café Hilchenbach in den KlimaWelten, Kirchweg 17.

Wer möchte hat außerdem die Gelegenheit in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17:00 Uhr einen Nistkasten für den eigenen Garten zu bauen. Kostenbeitrag: 12 € pro Nistkasten.

Diese schöne Mitmachaktion findet bei bestem Frühlingswetter auf dem Außengelände der KlimaWelten statt.

Und wie es sich für ein Café gehört, bieten wir natürlich auch Getränke und Kuchen an.

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit vielen kleinen und großen Besuchern.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.klimawelten.de .