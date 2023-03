Die Königsklasse im Sportholzfällen kommt nach Kreuztal – 19.03.2023

(wS/sti) Kreuztal 06.03.2023 – Die Königsklasse im Sportholzfällen kommt nach Kreuztal: Am 19. März präsentieren drei Athleten von STIHL TIMBERSPORTS® ihr Können an Axt und Säge

Tim Anthofer, Andreas Striewe und der Belgier Koen Martens werden beim Frühlingsfest „Draußen Aktiv“ zu Gast sein und dort für packende Action und mitreißenden Spitzensport sorgen.

Das Autohaus Keller lädt in Kreuztal zum Frühlingsfest vor Ort ein und hat ein wahres Spektakel organisiert.

Am 19. März präsentieren die Athleten der Königsklasse im Sportholzfällen mit PS gewaltigen Motorsägen und rasiermesserscharfen Äxten die actiongeladenen Disziplinen der STIHL TIMBERSPORTS® Series.

Die Besucher können sich auf packende Show–Blöcke auf dem Gelände des Autohauses freuen. Beginn ist Sonntag um 11.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Mit Tim Anthofer, Andreas Striewe und Koen Martens konnten die Organisatoren für die Veranstaltung mehrere Top Athleten gewinnen.

Der Rottenburger Tim Anthofer gilt als großes Talent unter den Sportholzfällern und konnte sich schon auf den internationalen Bühnen beweisen. Andreas Striewe aus Borchen hingegen betreibt den Sport seit 2007 und bringt dementsprechend besonders viel Erfahrung an Axt und Säge mit. Nur wenige aktive Athleten sind schon so lange dabei.

Hinzu kommt mit Koen Martens ein international etablierter Sportler. Der Belgier ist dreifacher Benelux–Meister und zählt zu den besten Athleten Europas. In Kreuztal stellen sie am Sonntag in mehreren Show–Blöcken die Disziplinen von STIHL TIMBERSPORTS® vor.

Unter der professionellen Anleitung der Sportler haben alle Interessenten außerdem die Möglichkeit, ihr eigenes Talent am Holz auszutesten: Mit der sogenannten Single Buck, einer Zwei Meter Handzugsäge, können sie sich ihren eigenen Cookie, eine Scheibe vom Baumstamm, als Trophäe sichern.

Wann? 19. März 2023, ab 11.00 Uhr

Wo? Heestr. 127, 57223 Kreuztal-Fellinghausen

Fotos : STIHL TIMBERSPORTS® Series