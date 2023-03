DRK Tagespflege in Dreis- Tiefenbach unter neuer Leitung – Thorsten Weil folgt auf Esther Lock

(wS/drk) Siegen 15.03.2023 | „Ich freue mich auf meinen neuen Aufgabenbereich und darauf, sowohl alte Projekte fortzuführen als auch neue Aspekte und Ideen in die Tagespflege einzubringen“, erklärt der neue Pflegedienstleiter der DRK- Tagespflege im „Haus am alten Bahnhof“ in Netphen-Dreis-Tiefenbach, Thorsten Weil. Der gebürtige Siegerländer löste zum Jahreswechsel seine Vorgängerin Esther Lock in der Leitung ab.

Gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. und dem DRK-Ortsverein Dreis-Tiefenbach e.V. plante sie die Verwirklichung der Einrichtung bis hin zu ihrer Eröffnung im Jahre 2017. Nach sechsjähriger Pflegedienstleitung wurde Esther Lock im Rahmen einer internen Feierlichkeit im Januar in den wohlverdienten Ruhestand entlassen und übergab die Leitung an ihren Nachfolger Thorsten Weil.

Als gelernter Altenpfleger und Praxisanleiter mit der nötigen Zusatzqualifikation zur Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung sowie mit langjähriger Erfahrung als stellvertretender Pflegedienstleiter in einer vollstationären Pflegeeinrichtung in Freudenberg, freut sich der 35-Jährige nun auf seine neue Tätigkeit in der Tagespflege. Dort können Seniorinnen und Senioren ihren Alltag gemeinsam in der Gruppe so gestalten, wie es zu ihnen passt: sicher, zwanglos und verlässlich – aber gern auch interessant und heiter.

„Ob gemeinsames Malen, Basteln, Singen, ein Spaziergang oder die Möglichkeit zur individuellen Tagesgestaltung – hier ist genügend Zeit und Raum, seinen Alltag so zu gestalten, wie es jeder für sich möchte“, betont Thorsten Weil.

Kontakt für Beratung und Information: 0271-303 961 18 oder per Mail unter tagespflege.netphen@drk-siegen-wittgenstein.de