(wS/wi) Wilnsdorf 22.03.2023 | Ehemaliger Ortsvorsteher Heinrich Otto mit Wilnsdorfer Verdienstmedaille geehrt „Unsere Ortsvorsteherin und unsere Ortsvorsteher leisten unersetzliche Arbeit“, würdigte Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler, als er kürzlich den ehemaligen Obersdorfer Ortsvorsteher Heinrich Otto besuchte.

Fünf Jahre lang hatte Heinrich Otto mit Herz und Seele in Obersdorf gewirkt, bis er die Aufgabe gesundheitsbedingt im Jahr 2020 niederlegen musste.

Für das ehrenamtliche Engagement zeichnete Bürgermeister Gieseler ihn jetzt mit der Verdienstmedaille „Wieland der Schmied“ aus, verbunden mit dem tiefen Dank aus Rat und Verwaltung. „Ich weiß, dass es eigentlich viel zu kurz gegriffen ist, die Arbeit eines Ortsvorstehers als Ehrenamt zu bezeichnen“, sagte Gieseler mit Blick auf den hohen Aufwand, der mit dieser Aufgabe verbunden ist. „Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Orten und den Menschen in der Verwaltung. Sie koordinieren die vielen vermeintlich kleinen Dinge, die im Großen die Attraktivität unserer Dörfer ausmachen. Sie sind Kummerkasten und helfende Hand in Einem“, zählte der Bürgermeister auf, „dafür möchte ich auch persönlich ganz herzlich Danke sagen“.

Fünf Jahre lang war Heinrich Otto (m.) als Ortsvorsteher in Obersdorf tätig, bis er das Amt gesundheitsbedingt im Jahr 2020 aufgeben musste. Für sein Engagement wurde er jetzt im Beisein seiner Ehefrau Carola Steuber-Otto von Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler mit der Verdienstmedaille „Wieland der Schmied“ geehrt.