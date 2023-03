Einbruch in Boulderhalle – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 06.03.2023 | Zwischen Samstagabend, ca. 23:00 Uhr, und Sonntagmorgen (05.03.2023), ca. 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Boulderhalle in Weidenau eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Objekt. Im Inneren durchwühlten sie zahlreiche Schubladen und Schränke. Sie öffneten gewaltsam eine Spendenbox und einen Tresor. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.