Erfolgreiches Reanimationstraining in der Turnhalle Obersdorf

(wS/drk) Wilnsdorf 20.03.2023 | Auf ein erfolgreiches Reanimationstraining konnte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Obersdorf am 18.03.2023 zurückblicken.

Rund 40 Personen kamen in der Turnhalle in Obersdorf zusammen um an dem kostenlosen Reanimationstraining teilzunehmen.

Zu Beginn der Veranstaltung gab es durch die Ausbilderin und stellv. Kreisrotkreuzleiterin Petra Trogisch eine kleine Präsentation zu dem Thema Herzerkrankungen und Reanimation.

Danach konnten die Teilnehmer an drei Stationen die stabile Seitenlage, die Reanimation mit und die Reanimation ohne Defibrillator üben, welche von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des DRK Ortsvereins Obersdorf angeleitet wurden.

„Wir ziehen ein sehr positives Fazit aus dieser Veranstaltung, alle Teilnehmenden war sehr interessiert und dankbar für dieses Angebot.“, so Lorenz Schneider, Rotkreuzleiter.

Ein Dank gilt auch dem Ersterhelferkonzept Neunkirchen, welches uns die Reanimationspuppen sowie zwei Übungsdefibrillatoren zur Verfügung gestellt hat.

„In Zukunft wollen wir dieses Angebot auch in anderen Ortsteilen der Gemeinde Wilnsdorf anbieten und erhoffen uns so, vielen Menschen die Scheu vor der Nutzung eines Defibrillators zu nehmen.“ Berichtet Melanie Tröps, Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit des Ortsvereins.