Gemeinsam anpacken für „Saubere Landschaft 2023“ in Wilnsdorf

(wS/wi) Wilnsdorf 13.03.2023 | Wenn achtlos weggeworfener Abfall am Wegesrand liegt, stört das wahrscheinlich jeden Menschen. Doch nur die wenigsten würden den Unrat aufheben und zum nächsten Mülleimer tragen. Aber genau das wird in der Gemeinde Wilnsdorf in den kommenden Wochen passieren, im Rahmen der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“ und organisiert von ortsansässigen Vereinen. Bereits am kommenden Samstag, 18. März, findet der erste Einsatz statt, die Veranstalter freuen sich über tatkräftige Unterstützung.

Die einzelnen Termine im Überblick – eine aktuelle Liste wird auch unter www.wilnsdorf.de gepflegt:

Anzhausen 25.03.2023

Flammerbach 01.04.2023

Gernsdorf keine Aktion geplant

Niederdielfen 15.04.2023

Oberdielfen 25.03.2022

Obersdorf 01.04.2023

Rinsdorf 25.03.2023

Rudersdorf 22.04.2023

Wilden 25.03.2023

Wilgersdorf 18.03.2023 (bei schlechtem Wetter 25.03.2023)

Wilnsdorf 25.03.2023

Nähere Informationen werden in den einzelnen Ortschaften bekanntgemacht.

Im Rathaus wird dieses Engagement natürlich mit großer Freude zur Kenntnis genommen. „Die Mitarbeiter der Gemeinde Wilnsdorf sind zwar fast täglich unterwegs, um an stark besuchten öffentlichen Plätzen und Wegen den hinterlassenen Abfall zu beseitigen, aber sie können natürlich nicht überall sein“, erklärt Bürgermeister Hannes Gieseler. „Wir sind daher sehr dankbar, dass freiwillige Helfer für mehr Sauberkeit in den einzelnen Orten sorgen“. Die Gemeinde unterstützt die Aktion, indem sie unentgeltlich in allen Ortsteilen bis zu zehn Kubikmeter große Abfallcontainer bereitstellt und nach der Aktion zur Entsorgung bringt. Auch die Entsorgung selbst kann dank des Entgegenkommens des Kreises Siegen-Wittgenstein unentgeltlich geschehen.