In eine fantasievolle Nacht ohne Grenzen eingetaucht

(wS/bb) Bad Berleburg 21.03.2023 | Aufgeregt stürmten die Kinder in den „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“. Eine Nacht lang in der Stadtbücherei in Bad Berleburg – mit grenzenlosem Spaß. Isomatte, Schlafsack und Kopfkissen unter den Armen, das Nachtlager schnell aufgeschlagen.

Und dann ging es los ins Abenteuer – unter dem offiziellen Motto „Grenzenlos!“.

Denn wer glaubte, die „Nacht der Bibliotheken“ würde mit „Gute-Nacht-Geschichte“ im Pyjama stattfinden, der lag weit daneben. „Wir wollen den Kindern ein vielfältiges Programm bieten – und grenzenlosen Spaß“, erklärte Tanja Koch. Die Leiterin der Stadtbücherei in Bad Berleburg wusste, dass dieser schon aufgrund einer ganz besonderen Premiere garantiert war. Während die Nacht der Bibliotheken in den Vorjahren bereits mehrfach in der Bad Berleburger Stadtbücherei stattgefunden hatte, übernachteten die Teilnehmenden diesmal erstmals auch vor Ort – auf Initiative der Kinder selbst.

Sie hatten diesen Wunsch kurz vor Weihnachten geäußert und sich damit sogar mit einem Brief an das Bad Berleburger Rathaus gewendet – genauer gesagt an Regina Linde. Die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste der Stadt Bad Berleburg war ebenfalls begeistert von der Idee – und sagte die Aktion sofort zu. „Es ist toll, dass die Kinder so viel Lust auf Lesen haben. Das ist schon etwas Besonderes – die Übernachtung in unserem ,Dritten Ort‘ sorgt nochmal für einen tollen Anreiz“, freute sich Tanja Koch. Dies sahen auch die 15 angemeldeten Kinder so, die den Startschuss kaum abwarten konnten.

„Das eigene Lesen und die Bücher zu entdecken, darum geht es natürlich. Und dafür haben wir die ganze Nacht über viel Zeit eingeräumt, damit jedes Kind am Bücherregal entlangschlendern kann, ein Buch rausziehen kann – und vielleicht auch neue Bücher entdecken“, wusste Tanja Koch. Die ersten Bücherwürmer hatten sich direkt zu Beginn ein Buch aus den Regalen geholt, um zu schmökern und in die faszinierende Welt der Literatur einzutauchen. Dabei waren die Bücher gewissermaßen „nur“ das Rahmenprogramm. „Wir wollen den Kindern den Spaß am Lesen vermitteln – aber da gehört so viel mehr zu als nur das Lesen selbst“, erklärte die Leiterin des „Dritten Ortes“ in der Stadt der Dörfer.

Tatsächlich hatten sich Tanja Koch und ihr Team ein vielfältiges Programm im Rahmen der landesweiten Aktion ausgedacht. Für eine Nacht ganz ohne Grenzen.

Mit einem ausrangierten Buch bastelten die Teilnehmenden Samenpapier – mehr als nur eine tolle Erinnerung an diese besondere Nacht, sondern buchstäblich nachhaltiges „Bienenfutter“. Die Samen dürften schon bald in den heimischen Gärten erblühen und Insekten wie Menschen im Frühling erfreuen. Daneben gab es eine Vorlesestunde, eine Nachtwanderung – und in der Bücherei wartete noch ein Escape-Room-Spiel mit einem Schatz zur Belohnung. Das Programm kam bestens

bei den Kindern an. Manche wähnten sich sogar in einer Art „Spin-Off“ des Hollywood-Films „Nachts im Museum“ – die Fantasie hatte freien Lauf.

Dennoch, neben den zahlreichen Aktionen blieb genügend Zeit zum Schmökern und selbst lesen. Dabei entdeckten die Kinder neuen Lesestoff – und das sorgte für neue Impulse. Dass vor dem gemeinsamen Frühstück am folgenden Morgen sogar rund fünf Stunden Schlaf für alle standen, war für die Betreuerinnen eine durchaus positive Überraschung. Und ein Beleg dafür, dass die grenzenlosen Abenteuer im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg ein Erfolg waren.