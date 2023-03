INVEMA sucht wieder Vorschläge zur Verleihung des „Inklusionspreises 2023“

(wS/inv) Siegen 13.03.2023 | Der Verein Invema e.V., der sich nunmehr 30 Jahren für die bedingungslose Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen im Kreis Siegen Wittgenstein einsetzt, wird am 02. Mai zum elften Mal den Inklusionspreis „HIN- und WEGgucker“ verleihen. Auch in diesem Jahr wird die „Aktion Guck ma´“ – wie auch in allen Jahren zuvor – von der Aktion Mensch unterstützt.

Die Preisverleihung findet ganz bewusst Anfang Mai statt, anlässlich dem „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“. Laut INVEMA-Geschäftsführer Stephan Lück hat dieser Tag an Bedeutung nicht verloren: „Inklusion und Gleichberechtigung gehören zwar heutzutage zum Sprachgebrauch dazu, aber wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass viele Themen und Probleme in den letzten 30 Jahren gleich geblieben sind! Nach wie vor besuchen mehr Kinder mit Behinderung Sonder- statt Regelschulen, arbeiten Menschen mit Behinderung überwiegend in eigens für sie gebauten Werkstätten und leben in Wohnheimen und auch im Freizeitbereich behindern Barrieren vielfältiger Art die normale Teilhabe und Teilnahme von Menschen mit Behinderung!“

Unter dem Motto „Guck ma´ – Inklusion beginnt im Kopf“ möchte der Verein auch in diesem Jahr wieder Personen, Gruppen, Organisationen, Betriebe, Behörden oder Geschäfte dafür auszeichnen, sich entweder für die Inklusion (Teilhabe) von Menschen mit Behinderung besonders eingesetzt zu haben oder eben – im Gegenteil – Inklusion bewusst behindert, Menschen mit Behinderung ausgegrenzt und Teilhabe blockiert zu haben.

Im ersten Fall wird die auserwählte Person bzw. Organisation, Behörde oder Firma mit dem „HINgucker 2023“ ausgezeichnet, im zweiten Fall mit dem „WEGgucker 2023“. Stephan Lück: „Unsere „Aktion Guck ma´“ geht in diesem Jahr in die 11. Runde und legt den Fokus wie immer auf die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Auch nach 30 Jahren kann man immer wieder feststellen, dass Inklusion im Kopf beginnt! Es sind nur ganz selten „wirkliche Barrieren“, die die Teilhabe behindern. Wenn wir

„inklusiv denken“ und für uns alle die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen die Umsetzung eines Menschenrechts bedeutet, kann der Traum einer inklusiven Gesellschaft irgendwann Wirklichkeit werden! Aber davon sind wir leider noch sehr weit entfernt!“

Bis zum 17. April sind nun wieder alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Siegen-Wittgenstein dazu aufgerufen, telefonisch, schriftlich oder über die Internetseite „www.invema-ev.de“ einen

Vorschlag abzugeben, welcher Organisation, Behörde, Firma oder Einzelperson der „Hingucker bzw. Weggucker 2023“ verliehen werden soll. Nach Überprüfung der eingereichten Vorschläge wird der Vorstand des Vereines INVEMA e.V. die „Gewinner“ aus den eingereichten Nominierungen auswählen.

Die beiden „Trophäen“ werden dann am Dienstag, den 02. Mai um 19.00 Uhr im Kulturhaus Lyz in Siegen an die ausgewählten Preisträger verliehen. Im Anschluss an die Preisverlehung wird in Kooperation mit dem Filmclub Kurbelkiste der Kinofilm „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ gezeigt. Die Teilnahme an der Veranstaltung und dem Kinofilm ist kostenlos!