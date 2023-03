Migration und Integration: Themen werden ab dem 3. April an der Universität Siegen persönlich beleuchtet

(wS/uni) Siegen 27.03.2023 | Die Wanderausstellung „Meine Geschichte. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.“ ist vom 3. bis 26. April in der Hauptbibliothek Adolf Reichwein-Straße (AR) der Universität Siegen zu sehen.

Konzipiert und entwickelt wurde die multimediale Schau von den Siegener Integrationsagenturen, der Diakonie Soziale Dienste gGmbH, des AWO Kreis Wittgenstein und Olpe, des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein und des Vereins für Soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen. Gefördert wird das Projekt über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Im Fokus der Ausstellung steht die Migration, die seit hunderten von Jahren ein grundlegender Bestandteil der Gesellschaft ist. Sie bringt einen Zugewinn an Vielfalt mit sich – aber auch Vorurteile, Stereotype und Ausgrenzungsmechanismen. Um der Zuwanderung ein Gesicht zu geben, ist die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Menschen entwickelt worden, die Teil der Zuwanderung sind. Wie etwa Giuseppe Todaro. Er ist in Kreuztal aufgewachsen, seine Familie lebt in dritter Generation in Deutschland. „Mein Großvater war einer der ersten Gastarbeiter, die aus Italien nach Deutschland kamen“, berichtet der 28- Jährige im Portrait. Auch Salsabil Sayed Ali ist Teil von „Meine Geschichte. Deine Geschichte.

Unsere Geschichte.“ Die junge Syrerin floh vor sechs Jahren vor dem Krieg nach Deutschland.

Abgerundet wird die Ausstellung mit persönlichen Gegenständen und Infotafeln. Der Eintritt ist frei. Zu sehen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek, Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.