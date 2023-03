Mitbestimmung, Mut und Vielfalt: Jugendliche kreieren Perspektiven

(wS/bb) Bad Berleburg 27.03.2023 | Der ländliche Raum steht der Großstadt in Sachen Jugendkulturförderung in Nichts nach – im Gegenteil: Dass die Entwicklung eigener Visionen im persönlichen Kontakt mit den Bürgermeistern der Region jungen Menschen Mut macht, sie auch in die Tat umzusetzen, zeigte die Jugendkonferenz „VISIONS“ im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg.

„Mir hat gefallen, dass wir frei über alles reden konnten“, erinnerte sich Till (13) aus Olsberg. Mehr als 200 junge Gäste machten sich in insgesamt 14 Workshops selbst ein Bild davon, wie kreativer Austausch, projektorientiertes Engagement und schulformübergreifende Vernetzung interkommunal umgesetzt werden können.

„Es ist schön zu sehen, wie viele junge Menschen gekommen sind. Es ist toll, dass ihr die Angebote annehmt und euch aktiv für unsere Zukunft einsetzt“, richtete sich Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann an die Jugendlichen.

Das interkommunale Projekt wird getragen durch den „Youth and Arts“-Verbund (siehe Infobox). Für zwei junge Menschen aus Bad Berleburg war die Veranstaltung eine ganz besondere Erfahrung: May (15) und Florian (17) moderierten zusammen mit Beate Schmies, Leiterin des WDR-Studios in Siegen, die Veranstaltung auf der Bühne und führten Interviews mit Workshop-Teilnehmenden.

„Von einem echten Profi begleitet zu werden und von ihr lernen zu dürfen, war eine tolle Chance“, erzählte May bei der Verabschiedung. „Als nächstes steht ein Praktikum beim WDR an“, lobte Beate Schmies nicht nur die souveräne Moderation der beiden Jugendlichen, sondern stellt darüber hinaus individuelle Förderung in Aussicht.

Ein breit gefächertes Workshop-Programm förderte bei den Gästen den Mut, sich aktiv einzubringen: Von Gesprächsrunden zu Anti-Rassismus oder nachhaltigem Konsum, über gemeinsames Kreativwerden beim Bau eines Schlagzeugs aus Pfandflaschen oder der fantasievollen Bemalung des Gesichts mit „Feenstaub“, bis hin zu praktischen Tipps bei Fotobearbeitung oder Festival-Planung war für alle etwas dabei. „Ich habe mitgenommen, dass man so sein darf, wie man möchte“, waren sich Lola (14) und Indira aus Freienohl einig.

Als Impulsgeber für Projekte von Jugendlichen für Jugendliche führte die Jugendkonferenz „VISIONS“ Ideengeberinnen und -geber zusammen: So fand sich eine interkommunale Gruppe mit jungen Menschen aus Niedersfeld, Bad Berleburg und Bad Fredeburg zusammen, die als Gemeinschaftsprojekt eine Kampagne gegen Vorurteile und Klischees entwickeln will. „Wir freuen uns riesig zu sehen, wie die Jugendlichen kooperativ an konkreten Projekten arbeiten und ihren individuellen Visionen gemeinsam ins Leben verhelfen. Inzwischen kennen sich einige schon aus dem letzten Jahr – was uns zeigt, dass die Kontinuität für die Vernetzung ganz bedeutend ist“, kündigte Projektleiterin des Ensible e.V. Dorothea Hudaszek die Fortsetzung des Gemeinschaftsprojekts im „Youth and Arts“- Verbund an. Eine Bildergalerie sowie ein Video zur Veranstaltung finden sich ab sofort im Internet unter www.bad-berleburg.de.

Die Stimmung war bestens – optimale Voraussetzungen für ein kreatives Vernetzen bei der „VISIONS“-Jugendkonferenz im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg. Foto: Ensible