Persönliche Einblicke in Ausbildungsberufe: Stadt Siegen auf Ausbildungsmesse vertreten

(wS/si) Siegen 28.03.2023 | Am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. März 2023, findet in der Siegerlandhalle die Ausbildungsmesse Siegen statt. Auch die Stadtverwaltung Siegen ist mit einem Stand dabei und informiert an beiden Tagen über ihre mittlerweile 28 Ausbildungsberufe.

Von jeweils 13.00 bis 19.00 Uhr geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Siegen Einblicke in die unterschiedlichen Ausbildungsberufe. Dabei werden sie auch in diesem Jahr wieder von städtischen Auszubildenden unterstützt, die von ihren Aufgaben und Erfahrungen berichten. Am Stand wird es außerdem diverse Mitmach-Aktionen geben.

Die Stadt Siegen lädt alle Besucherinnen und Besucher herzlich ein, am Stand vorbeizuschauen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen!