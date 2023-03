Sanierungsarbeiten der Stadtwerke Hilchenbach – Dahlbruch in der Straße Schmidtseifen

(wS/hi) Hilchenbach 21.03.2023 | Die Stadtwerke Hilchenbach lassen in Dahlbruch in der Straße Schmidtseifen sowie in Teilbereichen der Hillnhütter Straße die Wasserleitung im Zeitraum vom 20. März bis voraussichtlich Ende Juli erneuern.

Der Maßnahme schließen sich Arbeiten zur Verlegung von Breitbandleitungen an.

Die Stadtwerke Hilchenbach bitten um Verständnis für die mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung verbundenen Behinderungen und Beeinträchtigungen. Ansprechpartnerin für diese Maßnahme ist Marlies Schaffrath, Telefonnummer 02733/288-176.