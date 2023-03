Siegen feiert: Ausgelassene Stimmung bei Konzert von UnArt und Ü-30 Party im Palm Beach

(wS/red) Siegen 19.03.2023 | Das vergangene Wochenende war ein Erlebnis für alle Partygänger in Siegen und Kreuztal. Die Irle Brauerei bot am Freitagabend den perfekten Rahmen für ein Konzert der Band Unart. Rund 400 Gäste feierten gemeinsam zu den Liedern der Cover Band und genossen eine ausgelassene Stimmung, die einem großen Konzert in nichts nachstand. Die Band begeisterte das Publikum mit ihrer perfekten Songauswahl und einer mitreißenden Performance.

Am Samstagabend lud das Palm Beach in Kreuztal zu einer Ü-30 Party ein und auch hier war die Stimmung grandios. Die Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden zu den besten Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre. Der DJ. sorgte für eine perfekte Musikauswahl und das Publikum genoss die tolle Atmosphäre und das Ambiente des Palm Beach.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

