„Siegen-Wittgenstein from above“ – Erfolgsfilm über den Kreis jetzt auch in englischer Sprachversion

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 09.03.2023 | „Siegen-Wittgenstein von oben“ – so heißt der Film über unsere Region, der im letzten Oktober im CineStar in Siegen Premiere gefeiert hat. Seitdem haben viele tausend Siegerländer und Wittgensteiner das 75-minütige Werk auf der großen Leinwand im Kino oder zuhause auf dem Fernseher gesehen. Die Reaktionen waren durchweg positiv. Jetzt haben der Kreis Siegen-Wittgenstein und Filmemacher Alexander Fischbach das Werk auch in einer englischen Sprachfassung veröffentlicht.

„Gerade auch von heimischen Unternehmen sind wir immer wieder gefragt worden, ob der Kreis nicht etwas hat, mit dem die Unternehmer ihren Geschäftspartnern in aller Welt unsere Region vorstellen können“, sagt Landrat Andreas Müller: „Das u.a. war für uns ein Anlass, alle Texte des neuen Siegen-Wittgenstein-Films ins Englische zu übersetzen und von professionellen englischen Muttersprachlern neu einsprechen zu lassen.“

Da, wo in der Originalversion der Burbacher Schauspieler Markus Hering zu hören ist, begleitet jetzt Mark Rossman die Zuschauer auf dem Rundflug über alle elf Städte und Gemeinden des Kreisgebietes. Rossmans unverwechselbare Stimme ist in internationalen Radio- und TV-Werbespots wie z.B. von Mercedes Benz, Lufthansa oder Siemens zu hören. Aber auch in TV- Trailern und großen Spielfilmen. Er hat unzähligen Dokumentationen seine Stimme gegeben, die z.B. auf Sendern wie Discovery, National Geographic und History Channel zu sehen und vor allem zu hören sind.

Marks Muttersprache ist US-Englisch. „Wenn seine Stimme zum ersten Mal in unserem Film zu hören ist, dann ist das ein richtiger Gänsehaut-Moment. Mit seiner Stimme gibt er dem Film nochmal eine ganz neue Anmutung“, freut sich Alexander Fischbach. Er hat sich mit Rossman im Studio in Ingelheim getroffen, wo auch bereits die deutsche Sprachfassung des Films aufgenommen und abgemischt wurde.

Ab 20. März ist „Siegen-Wittgenstein from above“ online bestellbar. „Die englische Version ist nur auf Datenstick verfügbar und zwar gemeinsam mit der deutschen Original-Sprachfassung“, erläutert Alexander Fischbach. Wobei es zwei unterschiedliche Umverpackungen gibt: einmal die bekannte deutschsprachige mit dem Titel „Siegen-Wittgenstein von oben“ und einmal ein englisches Cover mit „Siegen-Wittgenstein from above“.

„Das englische Cover ist insbesondere für alle gedacht, die den Film erwerben und an Geschäftspartner, Freunde oder Bekannte in aller Welt verschenken wollen“, sagt Landrat Andreas Müller. Und er würde sich freuen, wenn viele Unternehmen diese Möglichkeit nutzen und sich damit zu Botschaftern unserer Region machen.