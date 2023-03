Siegerland Turngau bereit für die Zukunft

(wS/st) Siegen 22.03.2023 | Auf dem letzten Turntag im März 2022 angekündigt, dann aber nahezu lautlos und im geheimen

durchgeführt, arbeiten seit nun schon bald einem Jahr einige Turnerinnen und Turner an einer

grundsätzlichen Neuaufstellung des Siegerland Turngaus. Bereits seit einigen Jahren ist es

schwierig, freigewordene Ämter im Turngau-Vorstand neu zu besetzen. „Gerne wollen wir uns

verjüngen. Doch es ist gar nicht so einfach, junge Menschen für eine verantwortungsvolle Aufgabe

in dem großen Turnverband mit seinen 104 Vereinen und gut 35.000 Mitgliedern zu gewinnen“, so

Ehrenfried Scheel, Vorsitzender des Turngaus. Mit dem Auftrag, den die Mitgliederversammlung

dem Vorstand im vergangenen Jahr mit auf den Weg gab, setzte sich der besehende Vorstand mit

den Vertretern der Turnbezirke, der Turnjugend sowie einigen Vereinsvertretern in zwei großen

und verschiedenen Sitzungen im kleineren Kreis zusammen. Die beiden Klausurtagungen, die

jeweils über ein Wochenende stattfanden, wurden mit externer Moderation begleitet. Marc Fath,

Vereinsberater des Badischen Turnerbundes, verstand es, die unterschiedlichen Meinungen

zusammenzubringen. Es entwickelte sich eine eigene, ganz positive Dynamik. Mittlerweile

konkretisiert sich die Neuausrichtung mehr und mehr und viele Mitarbeiter der Projektgruppe sind

bereit, in einem neuen Vorstand auch ein Ehrenamt zu übernehmen. Sie möchten sich beim

nächsten Gau-Turntag im März 2024 gerne dem Votum der Mitglieder stellen.

Änderungen in der zukünftigen Vorstandsstruktur – ein neues Team steht bereit

Die Mission für den neuen Gauvorstand ist klar: „Gemeinsam arbeiten wir daran, ein attraktiverer

Gau zu werden“, erklärt Ehrenfried Scheel. „Der Siegerland Turngau ist wichtigste Schnittstelle für

die Vereine, das wollen wir in Zukunft wieder stärker herausstellen. Wir wollen den Gau greifbarer

und begreifbarer machen.“ Verbunden mit der Neustrukturierung des Turngaus ist eine

Satzungsänderung, denn die Projektgruppe hat sich darauf verständigt, ein neues Führungsteam

mit drei gleichberechtigten geschäftsführenden Vorsitzenden zu bilden. Der neue Gauvorstand

wird zukünftig aus sieben Mitgliedern plus zwei Vertretern der Turnjugend und vier Vertretern der

Bezirke gebildet. In den vier Turnbezirken wird die jetzige umfangreiche Vorstandsstruktur

aufgeweicht, so dass es bisher schon immer verschiedene Überschneidungen mit den

Aufgabenstellungen im Turngau gegeben hat. „Diese Form der Doppelarbeit kann vermieden

werden und die freiwerdenden Energien können zielorientierter eingebracht werden“, erläutert

Guido Müller, Vorsitzender des Turnbezirk Süd. Veränderungen sind auch in der

Zusammensetzung und im Wirkungskreis des Vorstandsorgans „Hauptausschusses“ angedacht.

So könnten beispielsweise die vielen Positionen, die nicht besetzt sind oder wegen des Alters nicht

mehr ausgeübt werden, zusammengefasst werden. Das Bemerkenswerte: bis auf eine Position

gibt es schon jetzt Bewerber für alle Positionen. „Wir haben viel telefoniert und viele Gespräche

geführt. Unser Team für die Zukunft des Turngaus steht bereit, wir möchten teamfähig sein und

erfolgreich zusammenarbeiten“, erklären Guido Müller (TV Jahn Siegen) und der Gauvorsitzende

unisono. Viele Gespräche wurden angestoßen. Es scheinen die richtigen Telefonate gewesen zu

sein, denn es gab nur wenige „Körbe“ bei den Gesprächen. Alle Bewerber eint der Wunsch, den

Turnsport in der Region zu ermöglichen und zu fördern.

Vollbesetzter Gau-Turntag wäre der Wunsch

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich die neu erdachten Strukturen etablieren. Die

möglichen Kandidaten sind überraschend jung, im Schnitt noch unter fünfzig Jahre. Das wird auch

das Arbeiten verändern. Der neustrukturierte Turngau soll digitaler werden. Am 16. März 2024 soll

der Gauturntag zu einem echten generationsübergreifenden Event werden. Hier wird sich zeigen,

ob das neue Konzept Anklang findet. „Wir wollen Spaß in der Zusammenarbeit haben und

dauerhaft Nachwuchs für die Verbandsarbeit sichern“, erklären Nina Stahl vom TV Gosenbach und

Friederike Menn vom TV Kredenbach-Lohe übereinstimmend. Ein gutes Startsignal wäre ein

vollbesetzter Turntag, da sind sich alle einig. Um der Veranstaltung mehr Anziehungskraft zu

verleihen, planen die Organisatoren eine geänderte Form der Durchführung. Viele gute Ideen sind

bereits zusammengetragen. Anfang April wird der Vorstand der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid

entscheiden, ob der Turntag im nächsten Jahr in der ehrwürdigen „Friesen“-Halle stattfinden wird.

Sportliche Highlights weiterhin im Fokus

Bei den vielen Treffen der Projektgruppe fiel auch immer wieder das Wort „Gauturnfest“. Denn der

Sport wird bei allen anstehenden Änderungen weiterhin an erster Stelle stehen. Nachdem das

letzte große Turnfest 2010 in Bad Berleburg stattfand, kann mit einem baldigen großen Turnfest

auf Gauebene ein sichtbares Zeichen des Neuaufschwunges gesetzt werden. Die Planungsgruppe

hat sich auch darauf verständigt, die beliebte Turnschau des Turnbezirks Süd in Zukunft als

gauweites Gemeinschaftsprojekt anzugehen. „Auch hier zeigt sich, dass sich einiges am

Verständnis untereinander zum positiven verändert hat“, berichtet Guido Müller, der für die

bisherigen Turnschauen mit verantwortlich zeichnete.