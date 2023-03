Sportraum seit 15 Jahren in Hilchenbach – Familiäre Atmosphäre und kompetente Betreuung

(wS/hi) Hilchenbach 09.03.2023 | Der Sportraum Hilchenbach feiert Geburtstag: Vor 15 Jahren hat der Diplom-Sportlehrer Helmut Menn das Studio an der Bruchstraße 33 gemeinsam mit seiner Frau Heike Menn, ebenfalls Diplom-Sportlehrerin, eröffnet.

Aus diesem Anlass haben die Inhaber vor Kurzem zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis nahm das Angebot gerne an und schaute sich das sportliche Angebot gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Martina Hamann an.

Helmut und Heike Menn sind seit 1990 im Fitness-Geschäft, zunächst in Bad Berleburg und seit 2008 in Hilchenbach. In persönlichen Beratungen geben sie ihre Fachkenntnisse gerne weiter und unterstützen die Sportlerinnen und Sportler – und die, die es gerne werden möchten – auf ihrem Weg. Dabei ist ihnen eine familiäre Atmosphäre besonders wichtig.

Das wissen die Mitglieder zu schätzen. Entsprechend hat sich in den vergangenen Jahren ein treuer Kundenstamm entwickelt. Diesem stehen unter anderem neun Herz-Kreislauf-Geräte sowie neun Kraftgeräte zur Verfügung. Am medizinischen Zugturm haben die Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit, Beschwerden im Arm-, Schulter und Kniebereich entgegenzuwirken. Verspannungen werden auf Vibrationsplatten mithilfe von mechanischen Schwingungen gelockert.

Seit einigen Jahren ist der „kleine, aber feine“ Sportraum Partner des Urban Sports Clubs und kooperiert mit verschiedenen Sportvereinen.