Stadt Hilchenbach informiert zum Katastrophenschutz – Überleben in Notsituationen: Wie Sie sich auf Katastrophen vorbereiten können

Die Stadt Hilchenbach hat bereits im August 2022 im amtlichen Bekanntmachungsblatt über die allgemeine Lage in Zusammenhang mit Naturkatastrophen und Großschadensereignissen informiert. Inhaltlich stand damals die persönliche Vorbereitung einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers im Vordergrund. Die Informationsbroschüren „Katastrophen“, sowie „Meine persönliche Checkliste“ haben sich neben der Bekanntgabe der sogenannten „NINA-APP“ dafür als sehr hilfreich erwiesen. Mit dieser erneuten Information möchte die Stadt Hilchenbach dies weiter konkretisieren.

Die Starkregenfälle, die im Juli 2021 in mehreren Regionen Deutschlands verheerende Sturzfluten und Überschwemmungen verursachten, die Corona-Pandemie mit ihren internationalen Auswirkungen seit 2020, 2013 und 2018 die Orkane „Kyrill“ und „Friederike“, die Stromleitungen beschädigten und bis zu 140.000

Menschen über Stunden bis wenige Tage von der Stromversorgung abschnitten diese Ereignisse sind nur einige Beispiele für Notsituationen, die in Deutschland in den letzten Jahren eingetreten sind.

Das staatliche Hilfeleistungssystem greift in solchen Situationen und bietet Unterstützung. Aber auch die beste Hilfe ist nicht immer sofort zur Stelle. Bei großflächigen Schadenslagen können die Rettungskräfte nicht überall gleichzeitig sein. Wer vorbereitet ist, kann sich selbst, Angehörigen und Nachbarn helfen, bis die staatliche Hilfe eintrifft und Schäden mit Schutzmaßnahmen reduzieren. Helfen Sie mit, Notsituationen gemeinschaftlich zu bewältigen, und sorgen Sie vor! Hier finden Sie Anregungen und Empfehlungen für die Planung Ihrer persönlichen Notfallvorsorge.

B. Allgemeines Informationsmaterial des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Die Broschüren „Katastrophen“ und „Meine persönliche Checkliste“ liegen im Rathaus der Stadt Hilchenbach während der Öffnungszeiten aus. Online sind sie zu finden unter der Email-Adresse: www.bbk.bund.de

C. Was bedeuten die unterschiedlichen Sirenensignale und welche Apps gibt es?

Aus einer aktuellen Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein gibt die Stadt Hilchenbach folgende Hinweise gerne weiter:

„Wenn Sirenen heulen sind wir wach! Sirenen sind kein Relikt aus vergangenen Zeiten, sondern erzeugen im Katastrophenfall, wie kein anderes Warnmittel, sofort Aufmerksamkeit. „Wenn Fernsehen, Radio und Smartphone ausgeschaltet sind, ist die Sirene unerlässlich um die Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren zu warnen. Wenn Menschen Sirenen hören, dann sind sie sofort in Alarmbereitschaft und wissen, es ist etwas passiert und informieren sich. Das ist genau der Effekt, den Sirenen erzeugen sollen.

Apps und Cell Broadcast

Neben den Sirenen und den Werbetafeln werden auch die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ per Push- Benachrichtigung probehalber ausgelöst. Seit letztem Herbst gehört außerdem Cell Broadcast fest zur Warninfrastruktur im ganzen Land. Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Über Cell Broadcast wird keine Entwarnung versendet.

Ein entscheidender Vorteil gegenüber den Warn-Apps ist die Tatsache, dass der Weckeffekt durch eine Kombination aus akustischem, visuellem und haptischem

Signal – Klingelton, Benachrichtigung und Vibration – deutlich höher ist. Weiterhin kann man sich über aktuelle Gefahrenlagen auch auf den Social-Media- Kanälen der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein, des Kreises Siegen Wittgenstein und der Stadt Hilchenbach informieren. Grundsätzliche Informationen rund um die Themen Warnung und Vorsorge finden Interessierte ebenfalls auf www.bbk.bund.de.

Sirenentöne und Bedeutung

Bei der Warnung vor Gefahren hört man einen Heulton (auf- und abschwellend).

Damit verbunden ist zum Beispiel die Aufforderung, einen Radiosender einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Gibt es Entwarnung ertönt ein Dauerton. Bei einem Probealarm ist eine Kombination aus auf- und abschwellenden und Dauertönen zu hören.“

Damit Sie wissen, wie von der zuständigen Stelle im Krisenfall alarmiert wird, sind im Folgenden die wichtigsten Alarmierungen dargestellt:

D. Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger

Infolge von Naturkatastrophen oder Großschadensereignissen kann es zum Ausfall der Stromversorgung kommen. In manchen Situationen sind Stromausfälle in kurzer Zeit behoben. In Notsituationen kann es aber länger dauern, bis der Strom wieder verfügbar ist. Es ist dabei mit deutlichen Beeinträchtigungen im täglichen Leben zu rechnen. Die Heizung fällt aus, es gibt kein Licht mehr und auch die Küche bleibt kalt.

Mit dem Ausfall von Fest- und Handynetzen kann kein Notruf über die 110 und 112 mehr abgegeben werden und auch gesicherte Informationen über die aktuelle Situation sind schwierig zu bekommen.

Die Stadt Hilchenbach hat deshalb 9 Gebäude definiert, die in Krisensituationen als Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger dienen – die sogenannten Notfall- Infopunkte.

Die Notfall-Infopunkte stellen in der Fläche verteilte Anlaufstellen für die Bevölkerung dar, um auf kurzem Wege einen Notruf absetzen zu können und Informationen zu bekommen. In Hilchenbach sind das konkret das Rathaus und die Feuerwehrgerätehäuser in den Stadtteilen. Die Notfall-Infopunkte werden circa 60 Minuten nach dem Ausfall von Mobilfunk und Festnetz aufgrund von Stromausfall in Betrieb genommen. Neue Schilder „Notfall-Infopunkt“ in allen Hilchenbacher Stadtteilen werden in Kürze beschafft.

E. Standortübersicht Notfall-Infopunkte

Notfall-Infopunkt

1

Rathaus Markt 13 Hilchenbach Notfall-Infopunkt

2

Feuerwehrgerätehaus

In der Herrenwiese10/12 Hilchenbach Notfall-Infopunkt

3

Feuerwehrgerätehaus

Poststraße 4 Müsen

4

Feuerwehrgerätehaus

Wittgensteiner Straße 175 Dahlbruch

5

Feuerwehrgerätehaus

Wilhelm Krämer Weg 1 Grund

6

Feuerwehrgerätehaus

Vormwalder Straße 47 Vormwald

7

Feuerwehrgerätehaus

Dreisbachstraße 57 Oechelhausen

Notfall-Infopunkt

8

Feuerwehrgerätehaus

In der Wiere 6

Helberhausen

9

Feuerwehrgerätehaus

Kronprinzenstraße 1 Lützel

G. Bürgerversammlungen in allen Hilchenbacher Stadtteilen

Bereits im Jahr 2022 hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Hilchenbacher Feuerwehr für 8 Stadtteile Bürgerversammlungen durchgeführt und dabei auch zu den Themen Katastrophenschutz und Krisenmanagement informiert.

Weitere Bürgerversammlungen werden in 2023 für Allenbach, Dahlbruch, Müsen und Hilchenbach angeboten mit dem Ziel, die Bevölkerung bestmöglich mit wichtigen Informationen zu versorgen.

Anmerkung von wirSiegen.de – Bei Naturkatastrophen und Großschadensereignissen kann es sein, dass auch die Internetverbindung nicht funktionert.

Wir haben diese Meldung hier online gestellt, vielleicht möchten Sie die Info bereits jetzt ausdrucken oder abspeichern (.pdf) Feuerwehr Katastrophenschutz