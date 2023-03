„Strahlende Kinderaugen“ Lego-Spektakel am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung

(wS/redd) Siegen, 09.03.2023 | Mintgrüne Trikots und leuchtende Hüte auf dem Kopf: Das Team Reloaded aus Paderborn ist mit Leidenschaft dabei. Es ist eines von 20 Teams, die jetzt aus ganz Deutschland nach Siegen gereist waren. Im Gepäck hatten sie ihren selbstgebauten und -programmierten Roboter aus Lego und eine spannende Forschungspräsentation zu einem aktuellen Thema. Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung (BK W&V) des Kreises Siegen-Wittgenstein war zum zweiten Mal Austragungsort von zwei Wettbewerben der FIRST LEGO League (FLL). Am ersten Tag fand einer von vielen Regionalwettbewerben statt und am zweiten Tag dann eins von fünf Halbfinals. Hierbei beherbergte das Kolleg Teams aus Städten wie Berlin, Dresden, Regensburg und Leipzig.

15 Aufgaben umfasst das Robot-Game, der Wettkampf, bei dem die von den Teams gebauten und programmierten Lego-Roboter auf einem Spielfeld gegeneinander antreten müssen. Jede korrekt ausgeführte Aufgabe gibt Punkte. Abzüge gibt es, wenn der Roboter auf dem Spielfeld nicht mehr selbstständig weiternavigieren kann. Neben dem Robot-Game müssen die Teams auch ein Forschungsprojekt vorbereiten und am Tag des Wettbewerbes vor der Jury präsentieren. Für beides bereiten sich die Teams so akribisch vor, wie es der Stundenplan der Schule zulässt, teilweise schon bis zu einem Dreivierteljahr vorher.

Die Idee der FLL stammt aus den USA. In Deutschland wird sie vom Verein „Hands on Technology“ aus Leipzig organisiert. Bei uns in der Region richtet Kevin Hörnberger den Wettbewerb aus. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Superpowered“ und soll gerade vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Energiekrise darauf hinweisen, wo die Energie herkommt und wie alternative Energieformen funktionieren können. So stellten die Kinder und Jugendlichen dann Projekte vor, wie stromerzeugende Fußmatten für Weihnachtsmärkte, eine Plattform, die den Stromverbrach von Videospielen misst oder einen Plan für ein Pumpspeicherkraftwerk in einer Kiesgrube.

Die Stimmung im Berufskolleg W&V ist ausgelassen. Die Aula des BKs ist voll mit Kindern in bunten Verkleidungen, die mit Trommeln und Sprechchören ihre Teammitglieder anfeuern. „Die Atmosphäre ist in diesem Jahr für mich das absolute Highlight. Während der Corona-Zeit mussten die Veranstaltungen online stattfinden und da hat definitiv etwas gefehlt“, sagt Judith Holthaus vom Team Reloaded aus Paderborn.

Beim Regionalwettbewerb hatten zwei Teams die Möglichkeit sich für das Halbfinale am nächsten Tag zu qualifizieren. Dabei waren auch zwei Teams aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein vertreten: Die Realschule am Oberen Schloss schickte das Team „ROS-Cube ELSA Ö“ an den Start und für das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium war das Team „Istajubeda“ dabei. Außerdem waren u.a. Teams aus Olpe, Lennestadt, Seelscheid und Wiehl vertreten, für viele Teams aus der Region war es die erste Teilnahme an der FLL. Zum Halbfinale kamen dann insgesamt 20 Teams aus ganz Deutschland nach Siegen. Mit Eltern, Zuschauern, Coaches und Kindern waren insgesamt ungefähr 500 Personen in der Aula dabei.

„Mit einem spielerischen Ansatz Kindern und Jugendlichen aktuelle naturwissenschaftliche Themen näherbringen“, das ist laut Kevin Hörnberger das Ziel der FIRST LEGO League. Neben dem „Challenge“-Angebot, das sich an Kinder und Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren richtet und dem „Explore“-Angebot, das vor allem Kinder im Grundschulalter im Blick hat, gab es in diesem Jahr auch deutschlandweit das erste Mal das „Discover“-Programm. Bei dem sammeln Kinder zwischen vier und sechs Jahren zum ersten Mal spielerisch Erfahrungen mit der Lösung verschiedener Problemen in einem Team. Hieran nahmen die Kinder der Kita Dautenbach und der Kita Himmelszelt aus Siegen teil.

„Wenn man die Begeisterung sieht, mit der diese jungen Menschen und sogar kleine Kinder aktuelle und moderne wissenschaftliche Themen angehen und wie viel sie schon wissen und können, dann muss man sich um die Zukunft unseres Landes keine Sorgen machen“, sagt Landrat Andreas Müller, der zum Regionalwettbewerb in die Aula des Berufskollegs gekommen war und am Ende den Preis für den Gesamtchampion des Tages an das Team Reloaded aus Paderborn verlieh.

„Im Vordergrund des Turniers sollen für die Kinder und Jugendlichen aber immer Spaß und Teamgeist stehen. Für uns ist das Event natürlich immer mit viel Aufwand verbunden. Und es ist eine große Herausforderung, freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden. Aber wenn man die leuchtenden Augen der Kinder sieht, hat sich für uns die harte Arbeit gelohnt“, sagte Kevin Hörnberger nach der Veranstaltung.

Die fünf bestplatzierten Teams des Halbfinals – Greensubmarine, We aRe oNe Green, GarsControlSenior, Reloaded und CaroAces – dürfen jetzt zum DACH-Finale nach Dresden fahren. DACH steht für die Nationalitätenkennzeichen von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das DACH-Finale findet am Freitag, 24. März, im Flughafengebäude der sächsischen Landeshauptstadt statt. Hierbei treffen dann die 24 besten Teams der DACH-Region aufeinander und kämpfen um den Titel. Alle Teams, Ergebnisse, weitere Termine und Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.first-lego-league.org/de.

Fotos:Kreis Si-Wi

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier