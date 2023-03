Täter nach Diebstahl aus Pkw gefasst – aufgrund zahlreicher Taten geht es in Haft

(wS/ots) Siegen 31.03.2023 | Am späten Mittwochabend (29.03.2023) haben Zeugen einen Diebstahlsversuch aus einem unverschlossenen Wagen in Geisweid beobachtet. Der männliche Dieb nahm bei Tatentdeckung Reißaus. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Diese trafen den Tatverdächtigen im Bereich der Stahlwerkstraße an. Dort hatte er im Bereich eines Papiercontainers versucht, diverse Gegenstände zu verstecken.

Die eingesetzten Beamten durchsuchten den 38-Jährigen und nahmen die bereits weggelegten Gegenstände ebenfalls in Augenschein. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnten die Papiere sowie ein technisches Gerät einem geparkten Fahrzeug zugeordnet werden, was in der Nähe stand.

Die Streife nahm den Mann vorläufig fest und stellte die erbeuteten Gegenstände sicher. Das Kriminalkommissariat 5 übernahm am nächsten Tag die Ermittlungen. Hierbei konnten dem 38-Jährigen zahlreiche weitere Delikte zur Last gelegt werden, unter anderem einen Ladendiebstahl in der Siegener Innenstadt und einen Diebstahl im Freudenberger Krankenhaus. Der 38-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und polizeibekannt ist, wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte trat dann den Weg in eine JVA an.