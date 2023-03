Traditionelles Frühjahrsfest in Kreuztal-Fellinghausen bei Autohaus Keller ein voller Erfolg mit spektakulären Timbersport-Vorführungen

(wS/ke) Kreuztal 20.03.2023 | Kreuztal-Fellinghausen. Am 19. und 20.03 fand nach 3jähriger Corona bedingter Zwangspause das traditionelle Frühjahrsfest wieder statt. Trotz wechselhaftem Wetter war der Besucherzuspruch enorm.

Mehr als 2.000 Besucher kam nach Fellinghausen.

Die Veranstaltung schloß damit an Tradition und Besucherzahl der vergangenen 3 Jahrzehnte an.

Ein besonderer Zuschauermagnet waren die Timbersport Vorführungen am Sonntag. TIMBERSPORTS® haben ihren Ursprung in lokalen Holzfäll-Wettbewerben von Waldarbeitern in Kanada, USA und Neuseeland.

Mittlerweile hat sie sich als die Königsklasse im Sportholzfällen etabliert, mit Wettkämpfen in sechs Disziplinen. Ausgerüstet waren die Sportholzfäller mit spektakulären Werkzeugen: Axt, 2m lange Einmann-Zugsäge, handelsüblicher Motorsäge mit 7,3 PS, getunte „Hot Saw“mit bis zu 80 PS und einer Kettengeschwindigkeit von rund 240 km/h. Bei jeder der 3 Vorführungen waren weit über 150 Zuschauer jeweils vor Ort.

Auch die weiteren Aktivitäten waren hervorragend besucht:

• Gute Laune mit den Siegtaler Musikanten

• Quadgemeinschaft Kreuztal

• MX Motorrad-Schnupperkurs für Kinder 6 – 10 Jahre

• Kinderspaß mit „Ringel-Schlingel“, Schminken, Glitzertattoos

• Tanztheater Junior„Tanzschule Spitzentanz“

• Die Handballer der 1. Mannschaft des TUS Ferndorf, mit der Gelegenheit zum Wurf auf das Tor

• Bogenschützen Littfeld

• Schäferhundeverein Dreis-Tiefenbach

• Kaffee-Kutsche frisch gebrühte Kaffee-Spezialitäten

• Backesbrot und Krebbelchen

• Grillwürstchen, Pommes Frites, Bier, Softdrinks

• Ofenfrische Pizza, Italienisches Eis

Fotos: Autohaus Keller