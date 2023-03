Unbekannte beschädigten mehrere Pkw – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Neunkirchen 31.03.2023 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29.03.2023) haben Unbekannte auf einem Parkplatz einer Firma an der Kölner Straße in Neunkirchen vier Fahrzeuge beschädigt. Der oder die Täter zerstachen jeweils einen Hinterreifen der betroffenen Autos. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.