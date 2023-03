Unser Universum im Fokus: Mittwochsakademie und Hanseakademie starten Sommersemester im Mai

(wS/uni) Siegen 28.03.2023 | Elementarteilchen, der Weltraum, kosmische Kräfte und Fragen zum Sein und Sinn allen Lebens sind uralte Themen, die die Menschen bis heute bewegen. Wir können über die großen Fragen philosophieren, uns den Geschehnissen der Welt literarisch nähern oder versuchen, den Kosmos mit seinen Bestandteilen zu modellieren und zu berechnen, mit technischen Großgeräten experimentell zu erforschen und zu beobachten. „Unser Universum“ löst immer wieder Faszination aus und ist daher zu Recht das Thema des Wissenschaftsjahres 2023, auf das sich die Mittwochsakademie und Forum Siegen im Sommersemester 2023 beziehen.

Die Mittwochsakademie der Universität Siegen wird am 26. April 2023, 10 Uhr, in der Aula des Lÿz an der St.-Johann-Straße in Siegen eröffnet. Das Thema des Festvortrags von Prof. Dr. Alexander Lenz (Physik, Uni Siegen) lautet: „Per Aspera ad Astra. Die Welt im Großen und Kleinen“. Auch die regulären Seminare der Mittwochsakademie greifen das Thema des Wissenschaftsjahres mit eigenen fachlichen Schwerpunkten auf. In der Veranstaltung des Fachbereichs Physik referieren Prof. Dr. Claus Grupen und verschiedene seiner Kollegen zu „Sternenentwicklung und Kosmologie“. Das Wasser als Elixier des Lebens“, aus dem die Erde zum größten Teil besteht, inspiriert Schriftstellerinnen und Schriftsteller seit jeher, weshalb das Element auch in einem literaturwissenschaftlichen Seminar näher betrachtet wird.

Zum Universum zählt auch das Menschsein, das in einem philosophischen Seminar mit der Perspektive Sören Kierkegaards (Mittwochsakademie in Siegen und in Olpe) reflektiert wird.

Zwei digitale Angebote via WebEx gibt es im Sommersemester. Verschiedene Dozierende des Fachs Psychologie behandeln Themen der Alternsforschung (montags, 12.15 Uhr – 13.45 Uhr). Katharina Hofius beschäftigt sich mit dem Thema „Gleichheit und Ungleichheit in der Kommunikation“ (montags, 16.30 – 18.00 Uhr).

Die Links werden vor Semesterbeginn versendet. Die „Hanseakademie“ in Attendorn bietet dienstags wieder zwei Seminare im Rathaus an. Dr. Axel Diller widmet sich dem Thema „,Es ist eine Frage des Rhythmus und hat viel mit Musik zu tun…“ Die Musik roßer Komponisten im Spiegel der Literatur‘“ (16.00 – 17.30 Uhr). Das Thema des Osteuropa-Historikers Dr. Daniel Müller lautet: „Eine kleine Geschichte Russlands und der Ukraine. Wie geht es weiter in der weltweiten Auseinandersetzung zwischen den Demokratien und Diktaturen?“ (18.00 – 19.30 Uhr).

Anmeldungen für die Seminare der Mittwochsakademie in Siegen und Olpe sind unter Mail: info@mittwochsakademie.uni-siegen.de möglich. Anmeldungen für die „Hanseakademie“ erfolgen über Mail: sozialamt@attendorn.org oder Tel. 02722 – 64123.

Das Semester startet in Siegen und Olpe am 3. Mai 2023 und dauert bis zum 5. Juli 2023. Die Seminare finden fortlaufend mittwochs (in Präsenz) statt. Das digitale Zusatzangebot startet am 08. Mai und endet am 10. Juli 2023.

Das Semester der „Hanseakademie“ in Attendorn beginnt am 2. Mai 2023 und endet am 4. Juli 2023.



Haus der Wissenschaft in der Siegener „Villa Sauer“ (Uni Siegen)