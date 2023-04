Verkehrsunfall zwischen Taxi und Linienbus in Siegen – Keine Verletzten, aber beträchtlicher Sachschaden

(wS/red) Siegen 31.03.2023 | Am Freitagabend kam es in Siegen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Linienbus, im Kreuzungsbereich Hindenburgstraße / Heserstraße.

Der Bus befand sich auf der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhof, während das Taxi auf der Heserstraße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es ist derzeit unklar, wer an dem Unfall schuld ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird den genauen Unfallhergang untersuchen.

Glücklicherweise gab es bei dem Zusammenstoß keine Verletzten zu beklagen. Sowohl der Fahrer des Taxis als auch der des Linienbusses blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist jedoch beträchtlich und wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Hindenburgstraße und die Heserstraße mussten während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier