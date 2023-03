VORBERICHT: TuS Ferndorf auf der Zielgeraden und jetzt geht es gegen die HSG Pohlheim

Der TuS Ferndorf spielt am Samstag in der Stählerwiese gegen den Tabellendreizehnten, die HSG Pohlheim, die gleichzeitig auch der Tabellenvorletzte ist. Dies sollte für die Mannschaft um Coach Robert Andersson im Bereich des absolut Machbaren liegen. Im Restprogramm des TuS ist dies das einfachste Spiel. Nach dem Spiel gegen Pohlheim geht es in die Schwalbe-Arena zum VfL Gummersbach und zum Saisonkehraus kommt am 01. April Branimir Koloper und seine Mannschaft von der HG Saarlouis ins Siegerland.

Auch diese letzten beiden Spiele sollten für die Ferndorfer keine großen Probleme darstellen. Somit bietet sich die vorletzte Möglichkeit, in dieser Saison ein Heimspiel in der Stählerwiese live zu verfolgen. Danach folgt, wie bereits erwähnt, die HG Saarlouis und dann endet die Saison. Der TuS hat dann noch etwa zehn Tage Zeit, bevor die Aufstiegsspiele beginnen. Diese werden es in sich haben, und der TuS wird sicherlich auch die ein oder andere „Fernreise“ auf dem Programm haben.