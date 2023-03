Westfälische Hallenmeisterschaften der Senioren in Paderborn

(wS/lgk) Kreuztal / Paderborn 07.03.2023 | Elf Starter der LG Kindelsberg aus dem Senioren-Team um Chef Thomas Blech machten sich auf die Jagd nach den begehrten „Westfalenpferdchen“. Die traditionelle Trophäe für den Titel des Westfalenmeisters ging dabei gleich neunmal nach Kreuztal.

Sicher ist dabei zu bemerken, dass das Starterfeld im Paderborner Ahorn-Sportpark in einzelnen Altersklassen recht überschaubar war.

Immerhin wurde in der W70 durch Ute Ritte (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) mit 2,40m ein neuer Weltrekord im Stabhochsprung aufgestellt! Besonders zu erwähnen ist die Siegerzeit vom Wilnsdorfer Burkhard Krumm über 200m in der M55.

Er lief die Hallenrunde in guten 27,03 Sekunden. Thomas Blech (M50) wuchtete die 6 Kilo Kugel auf 13,84m und bestätigte damit seine Leistung aus dem Januar in Düsseldorf.

Als weitere Siegerländer Athleten waren vom TuS Deuz Andreas Senner (M50), Stefan Brockfeld (M55) und Rainer Müller (M70) über 3000m am Start. Katja Marburger vertrat die Wittgensteiner Farben in den Disziplinen Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen(mit Bestleistung!) und 60m Hürden.

Für das LGK Team geht es nach der kurzen Hallensaison nun an die Vorbereitung für die Qualifikation die diesjährige Team-DM Senioren. Am 7. Mai finden die NRW-Titelkämpfe in Viersen statt. Dort soll wieder für alle vier Mannschaften das Ticket zum Finale in Troisdorf gebucht werden!

Ergebnisse LG Kindelsberg:

60m 4x200m Staffel

2. Christoph Kühn 8,35 sek 1. LGK Nothacker/Boller/Krumm/Kühn 1:47,01min

Weitsprung

1. Christoph Kühn 4,96m

Hochsprung

1. Christoph Kühn 1,52m

M35

3000m

3. Alexander Hoffmann 9:37,97min

M45

60m

2. Carsten Boller 8,12sek

3. Michael Nothacker 8,15sek

200m

2. Carsten Boller 26,74sek

Weitsprung

2. Michael Nothacker 5,14m

M50

60m 4x200m Staffel

2. Thomas Blech 8,27sek 1. LGK Peters/Blech/Hoffmann/Brand 2:04,28min

4. Ronny Peters 8,53sek

60m Hürden

1. Thomas Blech 10,26sek

2. Ronny Peters 12,52sek

Kugelstoßen 6 Kg

1. Thomas Blech 13,84m

2. Ronny Peters 11,95m

M55

60m

2. Burkhard Krumm 8,24sek

6. Andreas Brand 9,01sek

200m

1. Burkhard Krumm 27,03sek

3. Andreas Brand 35,17sek

M60

60m

2. Hartmut Hoffmann 9,48sek

4. Ekkehard Arnoldi 10,43sek

200m

2. Ekkehard Arnoldi 36,14sek

60m Hürden

1. Hartmut Hoffmann 13,45sek

2. Ekkehard Arnoldi 13,78sek

Weitsprung

1. Dirk Kludzeweit 4,36m

Hochsprung

3. Hartmut Hoffmann 1,36m

8. Ekkehard Arnoldi 1,16m

Kugelstoßen 5Kg

3. Hartmut Hoffmann 11,69m

5. Ekkehard Arnoldi 9,21m

