Zwei Unfälle mit mutmaßlich betrunkenen Verursachern

(wS/ots) Siegen 27.03.2023 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.03.2023) stürzte ein 26-Jähriger gegen 00:40 Uhr mit seinem Pedelec im Bereich des Geisweider Rathauses, als er einen Treppenabsatz hinunter fahren wollte. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich den Beamten vor Ort der Verdacht, dass der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Einen freiwilligen Vortest lehnte er ab. Der 26-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Kurze Zeit später ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wilnsdorf-Oberdielfen. Ein 18-Jähriger befuhr die Oberdielfener Straße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW, durchbrach einen Zaun und kam an der Wand eines unbewohnten Hauses zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief positiv. Der 18-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizeibeamten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher.

Das Verkehrskommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.