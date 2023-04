5. Fußball-Camp des SV Setzen in Kooperation mit der Fußballschule des FC Schalke 04

(wS/svs) Siegen 10.04.2023 | Zum mittlerweile 5. Mal richtet die Jugend-Abteilung des SV Setzen in Kooperation mit der Fußballschule des FC Schalke 04 ein 3-tägiges Fußball-Camp aus.

Das diesjährige Camp findet in den Pfingstferien vom 27. – 29. 05.23 statt. Den Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 – 16 Jahren erwartet auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm, an den drei Trainingstagen werden neben der Verpflegung und einer kompletten Trikotausstattung unter der Leitung der lizensierten Trainer des FC Schalke 04

professionelle Trainingseinheiten angeboten.

Auch für Torhüter wird ein eigenes Trainingsprogramm absolviert.

Anmeldungen sind noch bis zum 30.04.23 über die HP des FC Schalke 04

(https://schalke04.de/knappenschmiede/fussballcamps/-programm) möglich.

Impressionen von den in den Vorjahren durchgeführten Camps