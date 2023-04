Rudelturnen im „verflixten“ siebten Jahr: Das „Rudel“ turnt wieder

(wS/red) Siegen/Siegen-Wittgenstein 17.04.2023 |Der Frühsommer schont sich noch, aber ab Mai sollen wir im Siegerland wieder ins Schwitzen kommen. Denn dann eröffnet die größte Freiluftturnhalle Südwestfalens wieder ihre Pforten: das gemeinschaftliche Rudelturnen findet zehn Mal in Siegen und fünfmal im Kreis Siegen-Wittgenstein statt. Das Training wird kostenfrei von professionellen Trainern aus den heimischen Vereinen und Fitnessstudios an öffentlichen Orten in der Stadt durchgeführt. Ein DJ legt dazu passend Musik auf. „Wir hoffen wie in den vergangenen Jahren auf einen regen Zuspruch und werden dieses Jahr auch neue Orte ausprobieren“, erklären die drei Organisatoren Sinje und Chris Cramer und Guido Müller, der vor acht Jahren mit Stefan Fuckert die Idee zum Rudelturnen hatte. Rudelturnen gehört zur Veranstaltungsreihe Sport im Park des Landessportbundes. Veranstalter vom Rudelturnen ist der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein. Das Sportevent gilt mit rund 300 Teilnehmern on zwei Trainingseinheiten am Abend zu den erfolgreichsten Veranstaltungen in NRW. Dass das Training kostenfrei angeboten werden kann, verdankt man den Sponsoren. Neben der AOK Nordwest, der Sparkasse Siegen, Schneiders Bäckerei, Krombacher 0,0, dem Kreis Siegen-Wittgenstein, Absolut Run Ausdauer, Stadtmarketing Siegen GmbH, DATASEC und GAYKO ist in diesem Jahr erstmals die Firma WESCO als Partner dabei. „Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre der Aufwand nicht zu stemmen“, bekräftigt Guido Müller, der die Organisation und Absprachen mit Behörden und Ämtern führt. Egal ob Schlosswiesen, Parkhausdächer oder Marktplätze, Training im öffentlichen Raum benötigt viele Genehmigungen. Die Stadt Siegen ist aber in der Zusammenarbeit sehr kooperativ und hilft bei der Organisation. Das erste Rudelturnen ist für den 16. Mai am Siegener Marktplatz geplant. Zusammen mit der Kreistour dürfen sich die Sportler auf 15 Veranstaltungstage und gut 35 Sporteinheiten freuen.

Erstmals am Giller dabei!

Die Betreuung und Auswahl der Trainer übernimmt Sinje Cramer. „Was sich dieses Jahr ändern soll? Vielleicht werden wir mal mehr Männer überzeugen, am Training teilzunehmen. Mit der Auswahl der Trainingsprogramme reagieren wir darauf, mehr Hiit- und Zirkeltrainings können die Teilnehmer erwarten.“ Natürlich werden auch Balance-, Yoga- und Präventionstrainings angeboten. Das Rudel wird dieses Jahr in Siegen auf dem Siegener Marktplatz, am Unteren Schloss, am Bertramsplatz und am Oberen Schloss trainieren. Ein besonderes Event wird – quasi als Vorbereitung auf den Firmenlauf – ein Lauf-Zirkeltraining an der Siegarena werden. Die Kreistour führt nach Bad Berleburg, Kreuztal, Freudenberg, Erndtebrück und in Zusammenarbeit mit dem TV Holzhausen auch nach Burbach, genauer an den Holzhausener Weiher. Ein besonderes Highlight ist sicher die Integration in das Abendprogramm am Giller Bergfest, das die Stadt Hilchenbach und die Turnjugend des Siegerland Turngaus möglich macht. Die Rudelturngemeinschaft kommuniziert stark über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, alle Redaktions- und Contentaufgaben laufen bei Christian Klein auf, der auch Fotos und Videos der Events produziert. „Wir informieren hier auch über Unwetterwarnungen oder Verschiebungen im Ablauf und stellen die Trainer und die Trainings vor“, erklärt er. Über 2.500 Follower folgen der Eventseite auf Facebook bereits.

Folgende Veranstaltungen sind in Siegen sind geplant (einige Bestätigungen stehen noch aus):

Datum Platz

16. Mai Kornmarkt, Siegen

23. Mai Unteres Schloss, Siegen

30. Mai Bertramsplatz, Siegen

6. Juni Siegarena, Siegen

13. Juni Oberes Schloss, Siegen

27. Juni Betramsplatz, Siegen

4. Juli Kornmarkt, Siegen

7. Juli Zumbathon, Parkhaus Morleystraße, Siegen

13. August Noch in Planung: Kinder und Schülerevent in einem Freibad

Und hier die Termine der Kreistour:

Datum Platz

16. Juni Gillerbergfest, Hilchenbach-Grund

8. August Kurpark, Freudenberg

10. August Rathausgarten, Bad Berleburg

15. August Weiher in Holzhausen, Burbach

22. August Dreslers Park, Kreuztal

29. August Flughafen Schameder, Erndtebrück

Fotos: SIEGBERG Kommunikation

