Erfolgreiche Südwestfalenbörse soll 2024 erneut stattfinden – dann mit Stadtjubiläumsthema

Am Samstag, den 1. April 2023, fand in der Siegerlandhalle von 10 bis 16 Uhr die Südwestfalenbörse statt. Nach einer Corona-Zwangspause in den Jahren 2020 bis 2022 strömten mehr als 1.000 Besucher, darunter sogar welche aus Bayern, in den Leonhard-Gläser-Saal. Organisiert wurde die Großveranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft der fünf südwestfälischen Briefmarkensammlervereine.

Unter dem Motto „Weck‘ Deine Erinnerungen!“ erwartete die Besucher ein breites Angebot an Sammlerstücken wie Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten, Ansichtskarten, Orden und Ehrenzeichen.

Begrüßung durch den Bürgermeister und Schirmherrn

Der Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen und Schirmherr der Veranstaltung, Steffen Mues, wurde um 11:00 Uhr von Thilo Nagler, Karl-Josef Halberstadt und Wilfried Lerchstein willkommen geheißen. Im Vorgespräch hatte Herr Mues bereits verraten, dass er selbst Briefmarken sammelt.

Verbandsprüfer des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. bieten kostenlose Expertise und Beratung

Besondere Bedeutung gewann die Südwestfalenbörse durch den Informationsstand der Verbandsprüfer des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. zum Thema „Echt! Oder falsch?“. Dort gab es zeitweise lange Schlangen von Interessierten, die ihre vermeintlichen und tatsächlichen Sammlerstücke begutachten lassen wollten. Die Expertise und Bewertung von Sammlerstücken sowie die kompetente Beratung zur Veräußerung von Briefmarken, Münzen oder Orden durch die Verbandsprüfer waren kostenlos. Unter den Verbandsprüfern war auch der Siegener Thilo Nagler.

Sonderstempel zum 150. Geburtstag von Carl Kraemer

Die Deutsche Post AG hatte ein „Event-Team“ nach Siegen entsandt, das an diesem Tag einen Sonderstempel mit dem Motiv von Carl Kraemer aus Anlass seines 150-jährigen Geburtstags mit sich führte. Carl Kraemer wurde am 22. Dezember 1873 in Hilchenbach geboren und setzte sich über drei Jahrzehnte in Berlin für den Tierschutz ein. Er gilt als „Vater des deutschen Tierschutzgesetzes“. In diesem Jahr stand die Veranstaltung deshalb unter dem Motto „Tierschutz“.

Tierheim Siegen und Tierschutzvereine stellen ihre Arbeit vor

Das Tierheim Siegen, die Taubenhilfe Siegen und der Tierschutzverein Hilchenbach, zu dessen früheren Vorsitzenden auch Carl Kraemer gehörte, haben mit einem Infostand ihre Arbeit vorgestellt. Außerdem bot der Geschichtsverein Hilchenbach Literatur zum Leben von Carl Kraemer und weitere Heimatbücher zum Kauf an.

Belegprogramm der Briefmarkenfreunde Netphen

Passend zum Sonderstempel hatte die Briefmarkenfreunde Netphen ein Belegprogramm

