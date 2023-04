Freudenberger Frühling – Frühlingsmarkt und Oldtimerausstellung

(wS/fw) Freudenberg 05.04.2023 | Freudenberg WIRKT e.V. und agentur57 laden herzlich ein: Positiv gestimmt plant der Verein für den 16. April den traditionellen Frühlingsmarkt in der Freudenberger Altstadt.

Das bunte Angebot lockt die Bürgerinnen und Bürger und Besucherinnen und Besucher Freudenbergs ab 11 Uhr aus dem Winterschlaf an die frische Luft und lässt den Frühling Einzug halten.

Ein vielseitiges Angebot an Waren wie Naturbürsten, Honig und Bienenprodukte, Stahlwaren, Schmuck, Glasvasen und Mosaik, Gewürze und vielem mehr laden an über 40 Ständen zum Flanieren und Shoppen ein.

Der verkaufsoffene Sonntag mit tollen frühlingshaften Angeboten der lokalen Händler lädt ab 13 Uhr zum Bummeln, Shoppen und Genießen ein. Einige werden ganz spezielle Angebote präsentieren, sowohl im Geschäft als auch auf der Marktfläche.

Auch der Kinderflohmarkt wird den Frühlingsmarkt wieder bereichern. Erstmals an neuem Standort, auf der Parkfläche der Gaststätte Moritz, bieten die kleinen Händler verschiedenste Kostbarkeiten aus ihren Kinderzimmern zum Kauf an.

Abgerundet wird der Markt durch ein buntes Kinderprogramm auf dem Gelände der VR-Bank.



Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im letzten Jahr gibt es zudem wieder ein Oldtimertreffen in der Altstadt. Noch mehr spannende Autos mit interessanter Geschichte werden in den Gassen der Altstadt zu bestaunen sein. Dieses Mal gibt es zudem eine Sonderausstellung von vielen ganz besonderen Rallyeautos, die bereits erfolgreich an der Rallye Köln-Ahrweiler teilgenommen haben – allen voran „Willi“, der Opel Kadett von Georg Berlandy. Georg und seine Partnerin und Copilotin Tina Annemüller werden den Willi begleiten und somit auch für ein Interview zur Verfügung stehen.

Auch Michael Nolte mit seinem Kadett, Michael Bieg mit dem Mitsubishi Evo, Frank Hoffmann (Wunderlich GmbH) mit dem Italo BMW E30, Uwe Sturm mit dem A- Ascona und weitere Rennautos sind angemeldet.

Besucher werden gebeten, die Parkplätze der Freilichtbühne (Kuhlenbergstraße) und die Parkflächen „Am Silberstern“ nutzen.

Fotos: Freudenberg WIRKT e.V.