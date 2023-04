Gesundheitswochen im Mai: Volles Programm für alle Generationen

(wS/bb) Bad Berleburg 28.04.2023 | Der Mai bietet zwei große Veranstaltungen im und rund um das Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg:

Am Samstag, 6. Mai, findet von 10 bis 18 Uhr die Gesundheitsmesse von BLB-Gesund statt. In diesem Rahmen präsentieren sich zahlreiche Akteure aus der Gesundheitsbranche.

Zeitgleich veranstaltet die BLB-Tourismus GmbH den Tag des Premium-Wanderortes auf dem Marktplatz in Bad Berleburg. Danach nehmen die Gesundheitswochen weiter Fahrt auf. Am Mittwoch, 10. Mai, präsentieren sich die VAMED-Akut- und Rehaklinik mit dem Titel „Moderne medizinische Versorgung auf dem Land – Gesundheitstag der VAMED-Rehaklinik und VAMED-Akutklinik Bad Berleburg“. Weiter geht es mit Bewegungsangeboten: Lach-Yoga mit Yoga-Lehrerin Ingeborg Klotz steht ebenso auf dem Plan wie ein Workshop zum Thema „Qigong-Reihe – Hui Chun Gong und die gesunde Ernährung nach den fünf Elementen“ mit Qigong- und Tai-Chi-Lehrerin Susanne Beine.

Wanderführer Frank Rother bietet zudem die Wanderung mit dem Titel „Kräutertour – Wildkräuter-Wanderung“ in Form eines gemütlichen Spazierganges an.

Die Stadt Bad Berleburg veranstaltet am Mittwoch, 24. Mai, von 14 bis 18.30 Uhr einen zu einem Senioren-Aktionstag in der Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule. Im Fokus steht dabei „Sicheres E-Bike fahren – Fahrsicherheitstraining und gesundes Kochen“ mit Ernährungsberaterin Anna Beitzel aus der Kur-Apotheke Wolter. Ende Mai startet dann die Aktion „Stadtradeln“ – dieses findet von Samstag bis Freitag, 27. Mai bis 16. Juni, statt. Dann heißt es wieder: Klima schützen, Radverkehr fördern, Lebensqualität steigern und für die Gesundheit radeln. Die VHS Siegen-Wittgenstein bietet derweil eine Auszeit im Wald an – eine Einführung in das Waldbaden am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 13.30 Uhr.