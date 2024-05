High-Tech-Fahrzeug wieder im Stadtgebiet unterwegs – Zweiter Abschnitt des Straßennetzes wird erfasst

(wS/fr) Freudenberg 03.05.2024 | Ab Mitte Mai befährt das orange-silberne Messfahrzeug des Berliner Unternehmens eagle eye technologies wieder das öffentliche Straßennetz der Stadt Freudenberg, um den Straßenzustand in den restlichen Bereichen des Stadtgebietes zu erfassen.

Bei der Befahrung werden die Straßenbestands- und Zustandsdaten genau aufgenommen und optisch erfasst. Anschließend werden die Daten für die Stadt aufbereitet, dokumentiert und in das digitale Straßenkataster eingepflegt.

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname „eagle eye“ andeutet, buchstäblich mit Adleraugen: Die Fahrzeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung aufgezeichnet werden. Zahlreiche Kameras erfassen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen auf.

Die eagle eye-Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken, also für die Dokumentation der kommunalen Verkehrsinfrastruktur, genutzt.

Foto: Stadt Freudenberg