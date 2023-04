Modellbahnfans aufgepasst: Fahrtag der Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.

(wS/efl) Kreuztal 13.04.2023 | Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. laden am Sonntag, den 16.04.2023 von 11 bis 17 Uhr zum 1. Fahrtag 2023 auf den Modellbahnanlagen im Bahnhof Kreuztal-Littfeld ein. An diesem Tag wird auf den Modellbahnanlagen in den Baugrößen H0 und N gefahren, auch im Digitalbetrieb.

Neben dem Fahrbetrieb findet auch ein kleiner Flohmarkt statt. Bei den Aufräumarbeiten im Winter haben die Eisenbahnfreunde zahlreiche Bahnartikel gefunden, die sie nicht mehr benötigen. Vom Modellbahnwagen bis hin zur echten Lampe wird vieles angeboten.

Zur Stärkung gibt es Kaffee und Waffeln. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. unter www.ag-eisenbahn.de zu finden. Wer sich für das Hobby interessiert, kann auch gerne an einem Clubabend teilnehmen. Diese finden jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Bahnhof Littfeld statt.

Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen gelungenen Fahrtag.

Fotos: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.