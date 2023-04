Polizeieinsatz: Unterstützung durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei bei Zoll-Vollstreckungsmaßnahme in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 27.04.2023 | SEK-Einsatz in Kreuztal

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Kreuztal zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Feuerwehrgerätehauses, der Siegener Straße und der Dörnbergstraße. Neben der Polizei waren auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK), ein DRK Einsatzteam Sonderlagen, Kräfte des Zolls und des Ordnungsamtes vor Ort.

Grund für den Einsatz war eine Vollstreckungsmaßnahme, die der Zoll bei zwei Personen durchführen musste. Laut Auskunft der Polizei konnte von den Männern eine Gefahr ausgehen. Die Einsatzkräfte schafften sich Zutritt zur Wohnung und führten die Maßnahmen durch. Verletzt wurde niemand. Der Einsatzort wurde von mehreren Polizeikräften großräumig abgesperrt.

Fotos: wirSiegen.de