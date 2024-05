Siegener Event und Kreistour geplant: DAS RUDEL KOMMT ZURÜCK

(wS/sg) Siegen 03.05.2024 | Passend zu 800 Jahren Siegen startet die achte Auflage des Sportevents Rudelturnen in der Krönchenstadt

Zehn Termine in den Siegener Innenstadt und weitere fünf Termine im gesamten Kreis stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Ziel ist es, die Menschen in der Region in Bewegung und ins Schwitzen zu bekommen. Dafür wird an jedem Aktionstag ein Power- und ein Balance-Training angeboten.

Die Trainings sind für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen gedacht. Es geht vor allem ums gemeinsame „Sporteln“. Auftakt ist der Kornmarkt am kommenden Dienstag, den 7. Mai. Um 18.00 Uhr geben der Kreissportbund und die Sponsoren den Startschuss. Mit der AOK Nordwest, Krombacher 0,0% und der Sparkasse Siegen sowie den Partnern GAYKO Fenster- und Türenwerk, DATASEC information factory, 57mobil, visit Siegen und dem Teamausstatter corpdress sind wieder viele Unterstützer dabei. Ohne sie wäre das Sportevent auch in dieser Form und Größe nicht zu stemmen. Gerne hätte man als Rudel zum 800. Jubiläum auch den Herrengarten unsicher gemacht, aber der braucht noch ein paar Wochen Zeit, bis er eingeweiht werden wird und wird sicher 2025 mittgenutzt. Erstmals wird es in diesem Jahr aber ein Fitnesstraining im Leimbachstadion geben. Den Abschluss der Siegener Tour wird ein mehrstündiger Zumbathon am Scheinerplatz Anfang Juli sein.

Kreistour erstmals in Wilnsdorf

Die Kreistour besteht aus fünf Terminen. Sie wird durch die Firma Wesco und SIEGBERG Gin ermöglicht, beteiligen werden sich in den jeweiligen Kommunen auch lokale Partner (EEW, GAYKO, Heringbau). Neben Erndtebrück, Freudenberg, Bad Berleburg, Burbach wird erstmals Wilnsdorf als Kommune mit dabei sein. In Burbach wird das Rudelturnen durch den TV Holzhausen mit unterstützt, die ein Workout am Holzhäuser Weiher planen. In Erndtebrück wird erstmals der Eder-Auen-Park zum „Sport-Tatort“ werden. Ideengeber des Events waren vor acht Jahren Stefan Fuckert und Guido Müller. Guido Müller ist nach wie vor dabei und organisiert das Event jetzt zusammen mit Christian und Sinje Cramer. Alle Events werden musikalisch durch einen DJ begleitet. Seit mehreren Jahren macht das nun schon DJ Mabribello mit seinem Team. Es sorgt für jede Menge gute Laune auf den Courts.

Die Krombacher Brauerei gibt nach dem Training erfrischendes und kostenfreies Krombacher 0,0% an die Teilnehmer aus. Offizieller Veranstalter des Rudelturn-Events ist der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein. Die Veranstaltung zählt zur landesweiten Veranstaltungsreihe „Sport im Park“. Es kommen pro Trainingstag bis zu 300 Teilnehmer in die „größte Sporthalle Südwestfalens“, was ein besonderes Erlebnis ist. Auch viele Turnvereine nutzen das Event, um Ideen für die Sportgruppen mitzunehmen. Trainiert wird immer draußen, auch bei Regen. Bei Unwettern wird rechtzeitig abgesagt.

Hier die Termine 2024:

Bilder aus dem letztem Jahr by SIEGBERG Kommunikation