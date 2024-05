Gontermann-Peipers spendet über 300 Hoodies an Jugendvereine des 1. FC Kaan-Marienborn, der JSG Kaan-Salchendorf-Weißtal und des Jugendfördervereins Weißtal 57

(wS/fc) Siegen 21.05.2024 | Über die gigantische Menge von über 300 Hoodys dürfen sich der 1. FC Kaan-Marienborn, die JSG Kaan-Salchendorf-Weißtal sowie der Jugendförderverein Weißtal 57 freuen.

Die Gontermann-Peipers GmbH aus Siegen stiftet die Kapuzenpullover im Rahmen der verstärkten Partnerschaft.

„Zukunft braucht Herkunft“, so lautet ein Leitsatz des traditionsreichen Familienunternehmens, das in 2025 sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Da trifft es sich gut, dass die international erfolgreiche Hochleistungs-Gießerei ihre Siegerländer Herkunft stolz nach außen trägt und den Nachwuchs im heimischen Fußball vorbildlich unterstützt.

„Gontermann-Peipers ist uns schon seit Jahren ein treuer Partner. Unser gemeinsames Konzept des Jugendfördervereins sowie der Jugendspielgemeinschaften hat die Geschäftsführung überzeugt, für die coolen Hoodys die Kosten zu tragen. Mein besonderer Dank gilt hierbei auch unserem Sponsoring-Beauftragten Fritz Reuter, der das Projekt beharrlich vorangetrieben hat.“, lobt Kaans 2. Vorsitzender Stefan Jäkel das Engagement.

Auch Tobias Schmidt, der dem Jugendförderverein Weißtal 57 vorsteht, sieht das großzügige Hoody-Sponsoring mit Begeisterung: „Es ist wunderbar zu sehen, dass unser Jugendförderungskonzept bei den Unternehmen im Siegerland so viel Anklang findet. Die Kinder und deren leistungsgerechte Förderung haben für uns den höchsten Stellenwert. Durch die Hoodies können wir optisch noch stärker als Einheit auftreten und den Teamgedanken weiter vorwärtsbringen.“

Gontermann-Peipers Geschäftsführer Frieder Spannagel war es ein Anliegen, vor der eigenen Tür des Unternehmens in der Nachwuchsförderung tätig zu werden: „Sportliche Betätigung und Gemeinschaftssinn sind für Kinder und Heranwachsende von enormer Wichtigkeit. Gerade in den Vereinen wird hier wertvolle Aufbauarbeit und Wertevermittlung geleistet. Deshalb unterstützen wir die Jugendarbeit herzlich gerne.“

