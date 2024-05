Rund um den Elkersberg – Wanderung der BUND-Kreisgruppe am 26. Mai

(wS/si) Siegen – Wilnsdorf 21.05.2024 | Die BUND-Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein lädt zu einer gemütlichen Wanderung auf dem Elkersberg in Wilnsdorf am Sonntag, 26. Mai 2024, ein. Bevor die Leiter Ines Schulte-Wilde und Ulrich Wilde durch den Rundwanderweg führen, besteht die Möglichkeit, die 2013 eröffnete Autobahnkirche Siegerland zu besichtigen. Während der sechs bis acht Kilometer langen Wanderung durch Wiesen und Wälder können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die verschiedenen Blumen, Gräser und Gewächse entdecken und bestimmen. Gegen Ende der Wanderung ist die Einkehr in das Gasthaus „Engel“ in Wilden geplant.

Der Treffpunkt für die Personen, die in einer Fahrgemeinschaft fahren möchten, ist um 10 Uhr am Hinteren Parkplatz der Siegerlandhalle (Koblenzer Straße 151, 57072 Siegen). Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich um 10:15 Uhr am Autohof Siegerland „Taverne“ (Elkersberg 2, 57234 Wilnsdorf), der über die A45 erreicht werden kann. Eine vorherige Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig.