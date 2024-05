Kaffee, Kuchen und Kultur: Café Herzstück als beliebter Treffpunkt in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 21.05.2024 | Seit gut einem Jahr wird in der Gerbergasse im Hilchenbacher Stadtkern kräftig geschmaust.

Im ehrenamtlich geführten Café Herzstück gibt es süße Waffeln, Kuchen und leckere Torten.

Was da natürlich nicht fehlen darf: die Tasse Kaffee. Doch ausgerechnet der Kaffee wurde dem Vereinsvorstand zum Verhängnis. „Unsere Industriemaschine hat sich leider mit einem lauten Knall verabschiedet“, wirft Vorstandsmitglied Peter Neuhaus einen Blick zurück. Da musste rasch ein Ersatz her, der das Pensum von rund 80 Tassen am Tag auch bewältigen kann. Die Entscheidung fiel auf einen neuen Vollautomaten, der neben Kaffeemischgetränken auch Tee und Kakao sowie entkoffeinierten Kaffee zubereiten kann.

Dieser erleichtert die Arbeit im Café enorm, kostete jedoch auch 5.200 Euro – eine große Herausforderung für das kleine Café. Durch die Vereinsförderung der Sparkasse Siegen erhielt es jedoch eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 3600 Euro.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Café Herzstück sind mit der neuen Maschine sehr zufrieden. Gut 20 Frauen und Männer sind derzeit hier ehrenamtlich beschäftigt – zehn Personen in der Backstube in den KlimaWelten, zehn weitere im Serviceteam hinter und vor dem Tresen. Auch wegen der vielen Servicekräfte musste die Maschine in der Benutzung einfach und im wahrsten Sinne des Wortes bedienerfreundlich sein. „Unsere älteste Bedienerin ist 82 Jahre alt. Da muss alles übersichtlich sein. Auch die Reinigung ist super einfach.“.

Ein weiterer Pluspunkt der neuen Maschine: der ausbleibende Abfall. Der Kaffee, der durch die neue Maschine läuft und den Gästen serviert wird, kommt ganz regional von einer Kaffeerösterei aus Siegen-Seelbach. „Die Kooperation ist sehr gut“, erzählt die erste Vorsitzende Jutta Neuhaus. Die leeren Tonnen werden abgeholt und durch gefüllte Behälter ausgetauscht. So entsteht kein Müll durch Kapseln, Tüten oder sonstige Verpackungen.

„Sozial- und Kulturcafé Hilchenbach“ steht nicht nur außen an der Tür, sondern „sozial und kulturell“ ist man auch innen. Das barrierefreie Café hat in seinem ersten Jahr viel erlebt und der Verein hat viel gelernt. Man will hier einen Begegnungsort anbieten. Es gibt Kooperationen mit den KlimaWelten, der Bürgerstiftung und dem angrenzenden Buchladen bücherbuyeva. Eine eigene Buchmesse wurde organisiert und auch die Werke der Jugendkunstschule können Gäste derzeit bestaunen. „Wir sind stolz, dass wir nach einem Jahr noch da sind“, sind sich die Vorstandsmitglieder einig und blicken freudig der Zukunft entgegen.

Wer den Kaffee und die selbstgebackenen Torten und Waffeln probieren möchte, hat dafür fast täglich die Gelegenheit. Das Café Herzstück ist mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.