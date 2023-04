Prof. Dr. Carl Christian v. Weizsäcker kommt nach Siegen – Vorträge zur Sozialen Marktwirtschaft

(wS/uni) Siegen 26.04.2023 | Müssen wir uns – spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine – erneut Gedanken darüber machen, wie eine freiheitliche Demokratie gestaltet sein muss?

Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker meint: Ja.

Die ökonomische Wissenschaft könne hierzu beitragen.

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, am Vortrag des Ökonomen mit anschließender Diskussion teilzunehmen und freuen uns über eine Ankündigung des Termins:

„Der Begriff der Freiheit aus der Sicht eines Ökonomen“

Mittwoch, 3. Mai 2023

16.30-18:00 Uhr

Kommentar: Prof. Dr. Jan Schnellenbach

Universität Siegen, Campus Unteres Schloss, US-C 115

Unteres Schloß 3, 57072 Siegen

Carl Christian v. Weizsäcker, geboren 1938, studierte Volkwirtschaftslehre an der Universität Basel, wurde dort 1961 promoviert und habilitierte sich ein Jahr später ebenfalls dort. Von 1965 bis 2003 arbeitete er als ordentlicher Professor der Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg, am Massachusetts Institute of Technology, an den Universitäten Bielefeld, Bonn und Bern, sowie von 1986 bis zu seiner Emeritierung 2003 in Köln. Seitdem ist er Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn. Seine Forschungsinteressen liegen in der theoretischen Ökonomik.