Regio-Markt geht mit besonderem Service in die nächste Runde

(wS/bb) Bad Berleburg 03.04.2023 | Nach dem gelungenen Auftakt Anfang März am Bürgerhaus in Aue geht die Regio-Markt-Reihe in Sassenhausen in die nächste Runde.

Am Freitag, 14. April, findet der mobile Markt unter dem Motto „Heimat schmecken“ in der Zeit von 14 bis 18 Uhr rund um das Feuerwehrgerätehaus in Sassenhausen statt. Das Angebot von heimischen Produkten umfasst neben Honig, Eiern, Wurst und Käse sowie Backwaren, Suppen und Kuchen im Glas auch pflanzengefärbte Wolle, handgefertigte Deko und Strickwaren. Die Produktvielfalt der Direktvermarkter wird aus dem Ort durch eine leckere Nudelpfanne sowie frische Waffeln und einen Getränkeausschank ergänzt.

Im mobilen Bürgerbüro haben Besucherinnen und Besucher wie schon bei der Premiere die Möglichkeit, Personalausweise und Reisepässe zu beantragen.

Einen besonderen Service bietet die Dorfjugend Sassenhausen: Sie hat sich bereit erklärt, den Gästen des Regio-Marktes die Einkäufe zu ihren Pkw zu tragen, da die Parkmöglichkeiten abseits des Marktes gelegen sind. Für weitere Informationen rund um den Regio-Markt „Heimat schmecken“ steht die Koordinatorin der Stadt Bad Berleburg, Julia Eitzenhöfer, unter Tel. 02751 923-253 oder per E-Mail unter j.eitzenhoefer@bad-berleburg.de gerne zur Verfügung.