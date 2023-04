Tag des offenen Tores: 40-jähriges Jubiläum der Jugendfeuerwehr Hainchen

(wS/red) Netphen 13.04.2023 |Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Hainchen findet am 30.04.2023 ein „Tag des offenen Tores“ am Feuerwehr-Gerätehaus in Hainchen (Meisenweg 8) statt. Der Festtag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen-Konzert des Musikzugs der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netphen. Im Anschluss folgt ein buntes Programm für Groß und Klein mit Vorführungen, Kinderbelustigung und einer Fahrzeugschau verschiedener Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Netphen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben Erbsensuppe, Currywurst und Pommes wird auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet angeboten. Alles in allem ein Tag für die ganze Familie. Dieser geht gegen 16:30 Uhr nahtlos in das traditionelle Aufstellen des Maibaums am Dorfplatz in Hainchen über und wird musikalisch vom MGV Concordia Hainchen begleitet. Im Anschluss folgt der Tanz in den Mai, um den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

