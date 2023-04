Wanderfest Oberes Lahntal 2023

(wS/bl) Bad Laasphe 19.04.2023 | Hochgenuss auf Sohl(-en) ist das Motto des diesjährigen Wanderevents, welches am 13. und 14. Mai zahlreiche Wanderer auf das Sohl führt.

Das „Wanderfest Oberes Lahntal“ ist eine Erfolgsgeschichte, die jedes Jahr mehr Teilnehmer verzeichnet. Schon zum sechsten Mal findet es statt, in diesem Jahr ist nach Bad Laasphe, Feudingen, Banfe, Puderbach und Hesselbach das Sohl der Treffpunkt der beliebten Veranstaltung. Der kleine, am weitesten des Stadtgebietes gelegene Ort direkt an der hessischen Grenze, bietet die perfekte Atmosphäre für dieses Event.

Nicht nur der Langlauf- und Biathlon Club Banfetal als Mitausrichter des Wanderfestes, sondern auch fünf Ortswandervereine freuen sich auf viele Teilnehmer, die sie auf geführten Touren sternenförmig über verschiedene Routen auf das Sohl führen. Alle Wanderungen sind kostenfrei!

Der SGV Bad Laasphe und der Heimatverein Puderbach begleiten gemeinsam die Wanderung, deren Treffpunkt um 10:00 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe ist.

Damit jeder die Distanz schaffen kann, wird es vom Wilhelmsplatz einen Busshuttle zur Siegquelle geben. Ab hier geht es 11 km über den Rothaarsteig über die Ilm- zur Lahnquelle und über den Jagdberg zum Sohl (11 km). Aufgrund des Busshuttles ist für diese Wanderung eine verbindliche Anmeldung bei der TKS Bad Laasphe bis zum 6.5. notwendig, die Anmeldung kann telefonisch unter 02752-898, per E-Mail an info@tourismus-badlaasphe.de oder jederzeit persönlich bei der TKS erfolgen.

Die Wanderung des SGV Oberes Lahntal startet um 10:30 Uhr an der Volkshalle in Feudingen.

Gewandert wird über den Lahnwanderweg über die Bettelmannsbuche, dem Heiligenborn und den Jagdberg hinab zum Sohl (12,5 km).

Der Heimat- und Verkehrsverein Hesselbach startet um 12.00 Uhr in der Hesselbacher Dorfmitte und verläuft durch das Gonderbachtal, vorbei am Gonderbacher Weiher Richtung Sohl (10 km).

Die Heimat- und Wanderfreunde Banfetal führen die Wanderer entlang eines Höhenwegs des Ilsetals zum Heiligenborn und weiter über den Jagdberg zum Sohl. Treffpunkt ist um 12:00 Uhr an der Wandertafel in Banfe (10,5 km).

Um 13.00 Uhr führt der LBC Banfetal über den Wittgensteiner Panoramaweg rund um die schöne Landschaft rund um das Örtchen Sohl. Es handelt sich um eine leichte Wanderung mit Treffpunkt an der der Skihütte Sohl (5 km).

Auf allen Wanderungen erwartet die Teilnehmer ein leckerer Imbiss inmitten der Natur gesponsert wird diese Marschverpflegung in Gänze vom REWE Markt Treude. Sternenförmig treffen alle Wanderer gegen 15 Uhr an der Skihütte auf dem Sohl ein. Bis 18:30 Uhr wird es hier getreu dem Motto „Hochgenuss auf Sohlen“ ein abwechslungsreiches Zusammensein in bester Atmosphäre geben. Für Verpflegung sorgt der Kneipp Verein mit Kaffee und leckeren Kuchen sowie der LBC Banfetal mit kalten Getränken und allerlei Leckereien vom Grill.

Von 15:30 bis 17:30 Uhr wird auch den jungen Besuchern des Wanderfestes einiges geboten.

Der LBC stellt sich vor und hat sich dazu ein tolles Programm mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen rund um Biathlon und Langlauf ausgedacht.

Zum Ende des ersten Tages sind Bustransfers zu den Ausgangsorten organisiert. Abfahrt ist um 18:30 Uhr, eine Anmeldung im Voraus ist nicht notwendig. Kostenbeitrag pro Person 2€, Kinder sind frei. Sonntag geht das Wanderfest in die nächste Runde. Um 8:30 Uhr startet an der Skihütte Sohl die 7 km lange Frühwanderung des LBC Banfetals, die an der Kahrseite zu den Vier Buchen und zurück hinauf an der hessischen Grenze verläuft. Bei dieser Wanderung erwartet euch ein besonderes Schmankerl in Form einer musikalischen Überraschung.

Für die sportlichen Frühaufsteher geht es um 9:00 Uhr auf einer Nordic Walking Runde (7 km) unter fachkundiger Anleitung zur Quellregion des Gonderbaches und über den Höhenzug des Ilsetals zurück zum Sohl.

Hier bietet ab 11.00 Uhr der Kulturring zusammen mit der TKS Bad Laasphe bei freiem Eintritt ein Konzert der Sauerlandmusikanten an. Natürlich ist auch heute für das leibliche Wohl gesorgt.

Und jede Mama, die am Sonntag kommt, darf sich nicht nur über einen erlebnisreichen Tag, sondern auch auf ein Glas Sekt zum Muttertag freuen.

Das Wanderfest endet gegen 14.00 Uhr und wird sicherlich wie in den letzten Jahren allen Teilnehmern, Veranstaltern und mitwirkenden Vereinen viel Freude bereiten. Jeder ist herzlich eingeladen, gemeinsam neue Wege und Ziele zu entdecken oder auch einfach nur die tolle Stimmung an der Skihütte Sohl zu genießen.

„Diese beliebte Veranstaltung ist so erfolgreich durch die Unterstützung und das Engagement der Vereine und der seit Beginn unterstützenden Sponsoren. Unser Dank geht damit an die Sparkasse Wittgenstein, das Hotel Am Fang Bad Laasphe und den Rewe Markt Treude sowie dem SGV Bad Laasphe, dem HV Puderbach, dem SGV Oberes Lahntal, dem HV Hesselbach, den Heimat – und Wanderfreunden Banfetal, dem LBC Banfetal, dem Kneipp Verein sowie dem Kulturring e.V..“, dankt Signe Friedreich allen Beteiligten.

Alle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Website der TKS unter www.tourismus-badlaasphe.de/veranstaltungen/wanderfest-oberes-lahntal/ zu finden.

Fotos: TKS Bad Laasphe GmbH