Zwei neue Tore bieten Kindern und Jugendlichen des SV Setzen mehr Spielfreude

(wS/we) Siegen 28.04.2023 | Die Kinder und Jugendlichen des SV Setzen können sich über zwei neue Fußballtore auf ihrem Sportplatz freuen. Durch die Initiative von Jonas Leyener, Mitarbeiter des Energieversorgers ,,Westenergie‘‘, erhielt der Fußballverein SV Setzen e.V. 1911 über das Programm ,,Aktiv vor Ort‘‘ die finanziellen Mittel für die Anschaffung und Errichtung der beiden Tore.

Der Verein errichtet aktuell ein neues Klein- und Jugendspielfeld. So war rasch ein Platz für die beiden Tore gefunden. Mit der fleißigen Hilfe einiger Kinder des Fußballvereins konnten die Tore auf dem Kleinfeld aufgebaut und fest im Boden verankert werden. Nun bereichern sie den neuen Fußballplatz um ein breiteres Sportangebot.

,,Als ich vom Bau des neuen Spielfeldes erfuhr, wollte ich mich gerne bei der Fertigstellung einbringen. Da passte das Aktiv-vor-Ort Projekt von Westenergie perfekt um zwei neue Tore für die Kinder anzuschaffen. Sie haben sich sehr gefreut‘‘ erzählte Jonas Leyener.

Auch beim Verein selbst kamen die Tore sehr gut an ,,Durch die Tore können wir mehr Mannschaften trainieren und Kindern die Begeisterung am Fußball noch näher bringen. Danke an Westenergie und Jonas für diese tolle Möglichkeit.‘‘ freute sich Trainer Michael Schmidt.

Die Mitarbeiterinitiative „Aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Aktiv vor Ort- Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

Die Kindermannschaft des SV Setzen

Mit der fleißigen Unterstützung der Kinder wird eines der beiden Torebespannt