12.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte nach Unfall in Geisweid

(wS/red) Geisweid 26.05.2023 | Am Freitag gegen 10:00 Uhr befuhr eine 56-jährige Seat-Fahrerin die Sohlbacher Straße von Sohlbach in Richtung Geisweid. In Höhe des dortigen Lidl-Marktes kam ihr eine 22-Jährige mit einem Honda entgegen. Die 22-Jährige beabsichtigte nach links in die Wenschtstraße abzubiegen. Hierbei missachtete die Honda-Fahrerin die Vorfahrt der 56-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde die Frau aus dem Seat leicht verletzt und ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei dürfte sich der Sachschaden mit circa 12.000 Euro beziffern lassen.

Foto: M. Groß / wirSiegen.de