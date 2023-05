3 Fragen & 3 Antworten rund ums Glasfasernetz für ganz Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 31.05.2023 | Breitband ist in aller Munde – endlich kommt das stabile und zuverlässige Internet auch nach Kreuztal. Wir haben das GREENFIBER-Büro im historischen Stollenhaus besucht und uns bei Michael Kirchner, einem der Glasfaserexperten vor Ort, informiert.



Warum Glasfaser? Warum jetzt?

Michael Kirchner: „Bislang bestehen die meisten Internetleitungen in Deutschland aus Kupfer – und

haben schon heute ihre Grenze erreicht. Zwar wurde durch Vectoring (VDSL) aus den vorhandenen

Leitungen noch einmal das bestmögliche herausgeholt, was das Material Kupfer hergibt. Doch auch

dies reicht in den meisten Fällen nicht mehr aus, denn Schnelligkeit ohne Stabilität macht noch kein

gutes Internet. Prüfen Sie Ihren Anschluss doch einmal zu Spitzenauslastungszeiten, wenn der

Großteil der Nachbarn zuhause ist und in den Feierabend surft: Sie werden bemerken, dass Ihre

Internetleistung nachlässt und die Ladezeiten sich ziehen.

Im Alltag nutzen wir immer mehr Anwendungen, die auch eine hohe Uploadrate benötigen, also

große Datenpakete ins Internet hochladen. Schon bei Videoanrufen bemerkt man den Unterschied.

Und auch bei Online-Spielen ist eine geringe Latenz, sprich die Zeit zwischen einem Befehl und der

Reaktion, auch „Ping“ genannt, elementar, um in Echtzeit Spaß zu haben. Hier trumpft die Glasfaser

auf: Sie glänzt nicht bloß mit hohen Up- und Downloadraten, sondern ist auch in Sachen Stabilität

und Sicherheit der unangefochtene Spitzenreiter. Denn mit einem eigenen Glasfaseranschluss spielt

es keine Rolle, wie viele Haushalte in Ihrer Nachbarschaft zeitgleich online sind: Sie liefert Ihnen und

Ihren Geräten immer zuverlässig die vertraglich vereinbarte Datenrate.”

Was muss ich tun, wenn ich mitmachen will?

„Ob persönlich oder online: Machen Sie uns einen Antrag! Jeder Haushalt, der bis einschließlich

01.06.2023 seinen Glasfaserantrag bei GREENFIBER einreicht, erhält den eigenen Hausanschluss

kostenfrei. Selbstverständlich beraten meine Kollegen und ich Sie gerne ausführlich. Wenn Sie Fragen

haben, rufen Sie uns einfach an: 02732 / 79 83 200.”

Was kommt auf mich zu, wenn ich mich erst später entscheide?

„Um schnell und sicher in die Umsetzung des Glasfasernetzes zu kommen, ist viel Planung notwendig.

Jeder nachgereichte Antrag erhöht den Planungsaufwand. Deshalb beträgt der Kostenanteil ab dem

02.06.2023 zunächst 500,- €. Solange die Tiefbauarbeiten in Kreuztal noch laufen, also die Bagger

noch unterwegs sind, können Sie selbstverständlich noch einen Antrag einreichen und Ihr

Glasfaseranschluss bis ins Haus wird zu diesen Kosten errichtet. Sind die Tiefbauarbeiten erst einmal

abgeschlossen, muss GREENFIBER für Ihren Anschluss ein individuelles Angebot erstellen. Diese

Kosten liegen meist im vierstelligen Bereich. Mein Rat an Sie: Nutzen Sie noch bis zum 1. Juni `23 die

einmalige Chance auf einen kostenfreien Glasfaseranschluss!”

Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kirchner!„Sehr gerne. Kommen Sie zwischen 9:00 – 17:30 Uhr ins GREENFIBER-Büro in der Marburger Str. 58 und sichern Sie sich noch rechtzeitig vor Fristablauf den Glasfaseranschluss für lau. Wir von

GREENFIBER freuen uns auf Sie!

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de