Besondere Aktion der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Einheit Niederdielfen

(wS/red) Wilnsdorf 10.05.2023 | Eine beeindruckende Aktion starteten am vergangenen Wochenende zehn engagierte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Wilnsdorf, Einheit Niederdielfen.

Nach dem Verlust eines geschätzten Kameraden, der nach schwerer Krankheit verstorben war, stand seine liebe Ehefrau vor einer enormen Herausforderung. Aufgrund der Krankheit ihres Mannes und der schweren Coronazeit waren viele Arbeiten am Haus liegengeblieben, die die Frau alleine nicht mehr bewältigen konnte.

Die engagierten Feuerwehrleute der Einheit Niederdielfen ergriffen sofort die Initiative und beschlossen, der Witwe ihres verstorbenen Kollegen schnell und unkompliziert zu helfen. In Zusammenarbeit mit einem Garten- und Landschaftsunternehmen, die von der Aktion hörten und ebenfalls spontan halfen, sowie einer Containerdienst-Firma, die einen Container stellten und die Entsorgung übernahmen starteten die Feuerwehrleute am vergangenen Wochenende – Samstag 06.05. eine außergewöhnliche Aktion.

Gemeinsam packten alle mit an und entfernten Unrat, beschnitten Bäume, entfernten Unkraut, versetzten schwere Steinplatten und vieles mehr. Mit großem Engagement und viel Teamgeist bewältigten die Freiwilligen die anfallenden Aufgaben und erledigten sie mit Bravour. Nach vielen Stunden harter Arbeit war das gesamte Grundstück in Niederdielfen wieder in bestem Zustand.

Die Aktion war nicht nur eine großartige Leistung, sondern auch eine eindrucksvolle Demonstration der Zusammengehörigkeit und Solidarität unter den Feuerwehrleuten. Mit ihrem beispiellosen Einsatz haben die Kameraden und Kameradinnen der Einheit Niederdielfen bewiesen, dass sie nicht nur im Einsatzfall zur Stelle sind, sondern auch in schwierigen Zeiten füreinander da sind und sich uneigennützig für ihre Gemeinschaft engagieren.

Die Aktion war eine beeindruckende Hommage an den verstorbenen Kameraden und ein Zeichen der Verbundenheit und des Zusammenhalts innerhalb der Feuerwehr.

