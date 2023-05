Dr. Ralf-Achim Grünther auf Weltkongress für Prothesen- und Orthopädietechnik in Guadalajara

(wS/dia) Freudenberg 08.05.2023 | Bethesda: Knie-Experte stellt Studie in Mexiko vor

Vertreten bei einer internationalen Fachtagung für Orthopädietechnik in Mexiko war dieser Tage Dr. Ralf-Achim Grünther, Oberarzt der Unfallchirurgie am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg.

Beim Weltkongress der International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), der diesmal in der mexikanischen Millionenstadt Guadalajara stattfand, präsentierte Dr. Grünther seine wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Knie-Endoprothetik.

Den Schwerpunkt bildete dabei eine Studie über Rehapatienten, die sich als Folge einer Infektion, welche im Bereich eines Implantats als sehr seltene, aber schwere Komplikation einer Knie-Totalendoprothese auftreten kann, einer Oberschenkelamputation unterziehen mussten. Darüber hinaus stellte sich Dr. Grünther auch in seiner Funktion als wissenschaftlicher Leiter des Bundesverbandes für Menschen mit Arm- oder Beinamputation (BMAB) dem Austausch mit internationalen Experten, gemeinsam mit dem Präsidenten Dieter Jüptner.

Die ISPO wurde 1970 in Kopenhagen gegründet mit dem Ziel, Wissenschaft und Forschung sowie Fortbildung und Praxis auf dem Gebiet der Prothesen- und Orthesenversorgung zu koordinieren zu fördern.

Alle zwei Jahre lädt die ISPO zu ihrem Weltkongress ein. Es handelt sich dabei um die weltweit bedeutendste wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltung für Ärzte, Therapeuten, Techniker, Ingenieure und Fachhändler, die Patienten mit Mobilitätshilfen wie Prothesen, Orthesen, orthopädischen Schuhen oder Rollstühlen versorgen. Diesmal waren Teilnehmer aus 138 Ländern und mehr als 3000 Besucher vertreten.



